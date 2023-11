Hillerse. Die SG-Frauen ringen den VfL Wahrenholz mit 2:0 nieder. Neela Lütge und Suanah Bauche sorgen unter Flutlicht für die Treffer.

Es war ein hartes Stück Arbeit, doch unter dem Strich standen drei hochverdiente Punkte: Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde setzten sich am Mittwochabend im Kreisduell mit dem VfL Wahrenholz mit 2:0 (0:0) durch. „Es war erwartet schwierig – gegen einen Gegner, der nur destruktiv spielt“, betonte SG-Trainerin Ivonn Lütge.

Die Spielkontrolle hatte von der ersten Sekunde an bei den Gastgeberinnen gelegen, die sich aber wenig zwingende Chancen erspielten. Neela Lütge scheiterte im Eins-gegen-Eins an VfL-Torhüterin Lea Winkelbauer (10. Minute), Suanah Bauche versuchte es aus spitzem Winkel. Die Kugel rutschte parallel zur Torlinie am Kasten vorbei (27.). „Wir mussten hinten immer hellwach sein“, sagte Lütge mit Blick auf die schnellen Spitzen des Gegners.

Neela Lütge erlöst Hillerse/Leiferde Mitte des zweiten Durchgangs

Eine davon, Antonia Lindmüller, musste nach Wiederbeginn aber früh raus. „Wahrenholz konnte nicht mehr so viel Druck machen“, unterstrich Lütge. Ihre Mannschaft hatte so etwas mehr Zeit und wurde nach Wiederbeginn schnell gefährlich. Nach nur 28 Sekunden scheiterte Lütge an der Latte, auch der Versuch von Maya Schlottmann aus der Distanz klatschte an den Querbalken (63.). Zuvor hatte Maja Meyer bei der einzigen VfL-Chance etwas zu hoch gezielt (50.).

Nach einem Steckpass von Maya Andresen sorgte Lütge schließlich doch für das 1:0 (68.), kurz vor Ende nickte Bauche nach einer Ecke ein – die Entscheidung (88.). „Wir hatten mehr Puste“, bilanzierte die SG-Trainerin.

Tore: 1:0 Lütge (68.), 2:0 Bauche (88.).