Gifhorn. Die Erstvertretung holt in der Oberliga drei Siege aus vier Spielen, die „Zweite“ bleibt ohne Sieg. In der U13 kommt es zu einem Debüt.

Der zweite Spieltag in der Radball-Oberliga war für die beiden Teams des RSV Löwe Gifhorn gleichbedeutend mit einem Heimspiel. Schließlich fanden die Partien in der Sporthalle des Humboldt-Gymnasiums statt. Für die Lokalmatadoren starteten Corvin Rowold und Steven Hollestelle, der Stammspieler Christian Kramer vertrat, sowie Maxemilian Nilßon und Jan Rowold.

Erst zum Abschluss gibt‘s eine Niederlage für den RSV Löwe

Das erstgenannte Team, das in der vergangenen Saison gemeinsam auf Punktejagd gegangen war, wusste das heimische Publikum zu überzeugen. Im ersten Spiel gegen die RCG Hahndorf wurden die Paraden von Torwart Corvin Rowold zum entscheidenden Faktor, der RSV Löwe gewann mit 4:3. Gegen den RVS Obernfeld II waren es die überlegten Torabschlüsse von Hollestelle, die den Gifhornern zum 4:2-Erfolg verhalfen.

Es folgte ein 6:3 gegen die dritte Mannschaft des RVS, zum Abschluss gegen den RSV Halle setzte es indes trotz guter Abschlüsse ein 0:5. Es war ein Wermutstropfen an einem ansonsten mit neun Punkten aus vier Begegnungen gelungenen Tag für die Gifhorner Erstvertretung, die als Tabellendritter weiter Anschluss zur Tabellenspitze hält.

Gifhorns Zweitvertretung bleibt ohne Sieg

Nilßon und Jan Rowold zeigten gegen Halle eine starke Leistung, mussten sich nach einem späten Gegentreffer aber mit einem 5:5 begnügen. Gegen Obernfeld III missriet den Lokalmatadoren der Start, am Ende stand ein 1:5. Beim 3:3 gegen Hahndorf bewiesen die Löwen nach einem 1:3-Halbzeitstand Moral, zum Abschluss im Duell mit Obernfeld II wusste Außenspieler Nilßon mit überragendem Stellungsspiel zu überzeugen. So trotzten die Gifhorner dem starken Kontrahenten ein 2:2 ab. Mit drei Punkten aus vier Partien blieben sie dennoch hinter ihren eigenen Erwartungen.

Max und Paul Krebiel steigern sich Spiel für Spiel

In der U13 des RSV Löwe Gifhorn kam es indes zu einer Premiere. Weil Henri Brunken kurzfristig krankheitsbedingt ausfiel, ging der 7-jährige Max Krebiel an der Seite seines großen Bruders Paul an den Start und war der mit Abstand jüngste Athlet des Wettkampfes. Zum Start musste sich das Duo der Mühlenstädter dem RVM Bilshausen II mit 0:6 geschlagen geben, gegen die U15 des RVS Oberneuland gelang ihm eine deutliche Leistungssteigerung. Erst kurz vor Ende schlug Oberneuland zu und siegte 3:0.

Gegen Spitzenreiter RV Etelsen stand es zur Pause noch 0:3. Max Kriebel hielt im Tor folglich, was es zu halten gab. Paul Krebiel nahm jeden Zweikampf an und versuchte, zu kontern. So kamen die Gifhorner noch mal auf 2:3 heran, mussten dann aber das 2:4 hinnehmen. Im letzten Spiel belohnten sich die Brüder für ihre starken Auftritte: Sie ließen der RV-Zweitvertretung keine Chance und setzten sich mit 5:0 durch.

Entsprechend stolz gingen die Brüder sowie Vater und Trainer Martin Kriebel aus diesem Spieltag heraus.

r./tim