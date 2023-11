Hillerse. Seit etwa 290 Minuten ist der TSV ohne Gegentreffer. Trainer Julian Wildemann sammelt aktuelle Einblicke vom kommenden Gegner.

Das 0:0 beim VfL Wahrenholz war für die Fußballer des TSV Hillerse nach zuvor zwei 3:0-Siegen über den SSV Kästorf und den FC Eintracht Northeim in gewisser Weise ein Rückschlag im Landesliga-Abstiegskampf. „Wir waren einfach gerade in der ersten Halbzeit nicht konzentriert genug, haben sehr unsaubere Angriffe gespielt. Wir haben es noch mal thematisiert, dass wir fokussiert sein müssen“, gibt TSV-Trainer Julian Wildemann vor. Für die Partie beim SV Lengede am Sonntag (14 Uhr) bedarf es einer Steigerung.