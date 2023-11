Gifhorn. Die Eyßelheider haben den Tabellenvorletzten Seershausen/Ohof zu Gast. In Meine und beim T.C. Gifhorn steigen weitere Spitzenspiele.

Die SV Gifhorn II profitierte am vergangenen Wochenende von der Absage der Partie des SSV Kästorf II und übernahm mit einem 2:0-Erfolg bei der SV Volkse-Dalldorf die Tabellenführung in der 1. Fußball-Kreisklasse 2. Dass die Bezirksliga-Reserve von Trainer Julian Ackermann den „Platz an der Sonne“ am Sonntag wieder hergeben muss, erscheint unwahrscheinlich.

Die SV Gifhorn II bekommt es ab 13 Uhr mit dem TuS Seershausen/Ohof zu tun, der nach der Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr nun auf einem Abstiegsrang zu finden ist. Die Frage nach dem Favoriten dürfte sich also nicht stellen. Anders sieht das schon bei den zwei direkten Duellen der Gifhorner Verfolger aus. Der TSV Meine hat den SSV Kästorf II zu Gast (14 Uhr), parallel bekommt es der T.C. Gifhorn mit dem SV Dannenbüttel zu tun.

Darüber hinaus steigt unter anderem das Aufsteigerduell zwischen dem SV Ettenbüttel und dem VfB Gravenhorst (14 Uhr).

tim