Hillerse. Die SG-Frauen haben zwar eine schwierige Aufgabe vor sich. Sie haben aber einen Plan, um die Braunschweigerinnen zu ärgern.

Es sind zwei Flutlichtspiele in Folge, die auf die Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde warten. Vor dem Kreisduell mit dem VfL Wahrenholz am 15. November geht es für die Mannschaft von Ivonn Lütge am Donnerstag (19 Uhr) auf dem Hillerser Kunstrasenplatz gegen die Freien Turner Braunschweig. Einen Wettbewerbsvorteil wird die SG durch den Untergrund nicht haben, schließlich kennen sich die Gäste auf Kunstrasen ebenfalls gut aus. „Der Platz ist super, wir müssen uns aber noch daran gewöhnen“, gibt Lütge zu.