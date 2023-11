U17 des MTV Gifhorn müht sich im Spitzenspiel zum Sieg

So richtig zufrieden mit dem Auftreten der eigenen Mannschaft konnte Chris Wimmer, Trainer der U17-Fußballer des MTV Gifhorn, nicht sein. Die Mühlenstädter wahrten mit einem 2:0 gegen den BSC Acosta aber ihre weiße Landesliga-Weste, während in der Bezirksliga die U16 des MTV und die JSG Gifhorn Nord in engen Spielen die Nase vorn hatten.

MTV Gifhorn – BSC Acosta 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Spohr (32.), 2:0 Lütkemüller (60.).

Beide Teams gingen punktgleich in die Partie, die daher eine richtungsweisende war. „Es war kein gutes Spiel von uns – vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass wir uns selbst einen gewissen Druck gemacht hatten“, gab MTV-Trainer Chris Wimmer zu. „Das Spiel war verkrampft und ein bisschen hektisch, es war aber trotzdem sehr viel Tempo drin“, beschrieb Wimmer.

Lasse Spohr und Tjark Lütkemüller, die jeweils aus Gegenpressingphasen zum Erfolg gekommen waren, war es zu verdanken, dass die Hausherren dennoch ihren sechsten Sieg im sechsten Spiel einfuhren. „Mit der Art und Weise waren wir nicht so zufrieden. Dass wir mit zwei Toren Unterschied gewinnen, ist aber verdient. Wir haben uns die klareren Chancen erarbeitet“, konstatierte Gifhorns Trainer.

VfB Fallersleben II – MTV Gifhorn II 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Eigentor (2.), 1:1 Amor (5.), 2:1 Brauer (44.), 2:2 Schlichting (49.), 2:3 Niemann (58.).

Die Gäste ließen sich von einem Rückstand nicht verunsichern, schlugen schnell zurück und holten sich alle drei Punkte.

JSG Gifhorn Nord – SSV Vorsfelde II 3:2 (2:2). Tore: 1:0 Schacht (14.), 2:0 Kaday (16.), 2:1 Perez (19.), 2:2 Hruskar (40.), 3:2 Giannikoglou (63.).

„Wir haben sehr gut angefangen und die ersten 20 Minuten klar dominiert“, betonte JSG-Trainer Gianni Milano, dessen Team folgerichtig mit 2:0 geführt hatte. „Dann hat Vorsfelde ordentlich Dampf gemacht und ist nicht unverdient zum Ausgleich gekommen“, musste Milano zugeben. In Durchgang 2 fiel nur noch ein Treffer, Panagiotis Giannikoglou schoss die Gastgeber zum Sieg. Milano: „Wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr Chancen und haben verdient gewonnen.“

Am Mittwoch spielt die JSG ab 18.30 Uhr auswärts gegen den VfB Fallersleben, parallel ist der JFV Kickers gegen die JSG Helmstedt im Einsatz.

