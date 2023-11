TuS Müden-Dieckhorst hat im Samtgemeindeduell die Nase vorn

Ferdinand Von-Wurmb (links) unterlag mit dem TSV Hillerse II beim TuS Müden-Dieckhorst (am Ball Siegtorschütze Luis Wiegmann).

Der TSV Vordorf sitzt dem Primus der Fußball-Kreisliga, dem MTV Gamsen, weiterhin im Nacken. Die Vordorfer gaben sich zu Hause gegen den TSV Brechtorf keine Blöße. Unter den Top 5 angesiedelt ist mittlerweile auch Aufsteiger TuS Müden-Dieckhorst, der das Samtgemeindeduell gegen Hillerses Zweitvertretung für sich entschied. Erst in der Nachspielzeit jubelte hingegen der VfL Knesebeck.

TuS Müden-Dieckhorst – TSV Hillerse II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Klapproth-Will (24.), 1:1 Gerlof (61./FE), 2:1 Wiegmann (72.).

„Im Grunde sind wir ganz gut reingestartet in die Partie. Leider geraten wir durch einen individuellen Patzer in Rückstand“, meinte Gäste-Trainer Lars David. Zwar kam seine Elf nach rund einer Stunde zum Ausgleich, doch Luis Wiegmann sicherte den Gastgebern den „Dreier“.

TSV Vordorf – TSV Brechtorf 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Reinecke (8., 58., 70.).

Die Papenteicher bleiben weiter Gamsen-Verfolger Nummer 1. Gegen den Tabellenneunten entschied Torjäger Dominik Reinecke das Spiel mit einem Dreierpack im Alleingang. „Wir hätten, aufgrund unserer vielen Chancen, eigentlich noch höher gewinnen können“, befand Vordorfs Trainer Thomas Simon, räumte aber ein: „Das Ergebnis geht schon so in Ordnung.“

SV Welat Gifhorn – VfL Knesebeck 3:4 (1:1). Tore: 1:0 Feldmann (30.), 1:1 Haven (43.), 1:2 Krebiel (54.), 2:2 Feldmann (56.), 3:2 F. Karakas (61.), 3:3 Krebiel (90.+4), 3:4 Müller (90.+7). Gelb-Rot: VfL (66.).

Es ging hin und her im Duell der beiden Kellerkinder. Als es schon nach einem Heimsieg für den SV Welat aussah, waren Tim Krebiel und Kilian Müller für die Knesebecker in der Nachspielzeit zur Stelle. „Das 3:3 hätte nicht zählen dürfen, weil es ganz klar Abseits war“, haderte Welat-Coach Ramazan Karakas.

SV Triangel – HSV Hankensbüttel 1:7 (1:1). Tore: 0:1 Bj. Asmus (6.), 1:1 Schwarzkopf (25.), 1:2 Reinecke (51.), 1:3 Meyer (60.), 1:4 Ernst (69.), 1:5, 1:6 Schiller (71., 77.), 1:7 Reinecke (87.).

Es ging mit einem 1:1 in die Pause, danach brachen bei den Sassenburgern alle Dämme. „In der zweiten Halbzeit haben wir den HSV zum Toreschießen eingeladen“, sagte der enttäuschte SVT-Trainer Arne Hoffart.

SV Leiferde – SV Blau-Weiß Rühen 0:6 (0:2). Tore: 0:1 C. Drechsler (28.), 0:2 Weidig (42.), 0:3 C. Drechsler (59.), 0:4 M. Magnus (71.), 0:5 Kupka (74.), 0:6 C. Drechsler (76.).

Während die Gastgeber weiterhin die rote Laterne innehaben, springen die Blau-Weißen auf Rang 7. Bereits am Mittwochabend (19 Uhr) geht‘s für die SVL in Knesebeck weiter.

