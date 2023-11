Emmermann schießt die FSV praktisch im Alleingang ab

„Wenn du 5:0 gewinnst, hast du alles richtig gemacht.“ Ralf Schmidt, Trainer des Tabellenführers MTV Gamsen, brachte es nach dem Duell mit der FSV Adenbüttel Rethen in der Fußball-Kreisliga auf den Punkt. Lennard Emmermann wurde mit vier Treffern zum Mann des Tages.

„In der ersten Viertelstunde haben wir uns schwergetan“, gab Schmidt zu. Die Gäste, die ebenfalls zum erweiterten Kreis der Tabellenspitze gehören, ließen zunächst nicht viel zu, Gamsens Schlussmann Dennis Berg musste einen Schuss der Papenteicher gar einmal „fantastisch“ parieren, wie der MTV-Trainer befand.

MTV Gamsen sorgt innerhalb von sieben Minuten für klare Verhältnisse

Nach einer halben Stunde gelang es den Hausherren, innerhalb von sieben Minuten für klare Verhältnisse zu sorgen. Emmermann traf zum 1:0, Ebrima Jallow und wieder Emmermann stellten nur Augenblicke später auf 3:0. „Die Tore waren auch alle richtig gut herausgespielt“, lobte Schmidt.

Die Weichen waren damit gestellt, nach dem Seitenwechsel passierte lange nicht viel. Dann erzielte Emmermann Mitte des zweiten Durchgangs seinen dritten Treffer, der vierte folgte sechs Zeigerumdrehungen später. „So wie das Spiel gelaufen ist, war es ein Pflichtsieg. Vorher hatte ich das nicht so gesehen“, ordnete Schmidt mit Blick auf den Bezirksliga-Absteiger, der bisher auf Rang 4 zu finden war, ein. „Der Sieg ist hochverdient. Wir sind froh, dass wir so klar gewonnen haben“, fügte Gamsens Trainer an.

Glücklich war er auch, dass sich die Gastgeber aufgrund der Platzverhältnisse gegen eine kurzfristige Absage entschieden hatten. „Der Platz hat ein bisschen gelitten. Ich bin aber total froh, dass wir gespielt haben. So bleiben wir im Rhythmus“, bilanzierte Schmidt.

Tore: 1:0, 3:0, 4:0, 5:0 Emmermann (31., 37., 70., 76.), 2:0 Jallow (34.).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de