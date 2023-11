Wilsche unterliegt dem VfB, Ausrufezeichen der SVG

Gifhorn. Der Lauf der SV Gifhorn hält an! Das 4:1 bei Lupo Martini II war der vierte Sieg in Serie für die Bezirksliga-Fußballer von der Eyßelheide.

Nach einem guten Start und einem echten Tief geht es nun wieder so richtig bergauf für die Bezirksliga-Fußballer der SV Gifhorn. Die feierten beim Vorjahresdritten Lupo Martini Wolfsburg II einen 4:1-Erfolg und damit bereits ihren vierten Sieg in Serie. Der VfR Wilsche-Neubokel hielt bei Titelfavorit VfB Fallersleben ordentlich mit, verlor aber mit 0:2.

Lupo Martini Wolfsburg II – SV Gifhorn 1:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Hashagen (14., 21.), 0:3 Jaeger (45.), 1:3 Wojtowicz (55.), 1:4 Rudt (76.).

„Auf dem kleinen Kunstrasenplatz gab es viel Kampf, viele Zweikämpfe. Das haben wir sehr gut angenommen“, zeigte sich SVG-Trainer Mario Petry zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir waren von Anfang an gut drin und sind verdient in Führung gegangen“, fand Petry. Mathes Hashagen schlug innerhalb von acht Minuten gleich zweimal zu, mit dem Pausenpfiff erhöhte Arne Jaeger auf 3:0. „Das war sehr wichtig, um ein bisschen Ruhe reinzubekommen“, betonte Petry.

Aus einem Fehler der Eyßelheider fanden die Kreuzheider wieder in die Partie, sie verkürzten zehn Minuten nach Wiederbeginn. „Danach war Lupo am Drücker, aber nicht extrem zwingend. Nach einem sauber ausgespielten Konter haben wir das 4:1 gemacht“, beschrieb Gifhorns Coach. „Das Ergebnis ist völlig verdient, ich bin vollkommen zufrieden“, bilanzierte Petry zufrieden. Durch den nächsten Sieg klettert die SVG in der Tabelle auf Rang 3.

VfB Fallersleben – VfR Wilsche-Neubokel 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Pollak (24.), 2:0 L. Seeger (86.).

Es zeichnet sich ab, dass der Vizemeister aus der Hoffmannstadt die besten Karten im Titelkampf haben dürfte. Daran konnten auch die Wilscher nichts ändern. Mitte des ersten Durchgangs mussten sie das 0:1 hinnehmen. Als der VfR in der Schlussphase alles nach vorne werfen musste, um womöglich doch noch einen Punkt aus Fallersleben zu entführen, machte Lucas Seeger mit dem 2:0 alles klar.

