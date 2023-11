Schwülpers Remis gegen Reislingen mit gemischten Gefühlen

Die gute Nachricht zuerst: Aufsteiger FC Schwülper hat seine Niederlagenserie in der Fußball-Bezirksliga nach vier verlorenen Spielen gestoppt und gegen den zuletzt dreimal siegreichen SV Reislingen-Neuhaus immerhin einen Punkt in Rothemühle behalten. Dabei wäre für die Mannschaft des Trainerduos Jan Schulze und Lars Körner-Konsierke beim 1:1 (1:1) aber auch durchaus mehr möglich gewesen...

Schwülper agiert und hat Chancen, Reislingen legt vor

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und waren die klar bessere Mannschaft“, berichtete Schulze, dessen Team sich auch früh die eine oder andere Chance erarbeitete, aber nicht zum Erfolg kam. Anders die Gäste: Die Reislinger fuhren einen Konter, den Yannis Schmidt erfolgreich abschloss – die kalte Dusche für den FC (16. Minute). „Reislingen hat Beton angerührt, nur auf Konter gesetzt und nichts für die Offensive getan“, seufzte Schulze.

Die Hausherren ließen sich nicht unterkriegen und hatten Gelegenheiten auf den Ausgleich, die sie aber ebenfalls nicht nutzten. Dann wurde es noch bitterer: Offensivspieler Marlon Schade verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung schwer am Oberschenkel und musste raus. Augenblicke später verwertete ausgerechnet der für Schade eingewechselte Mika Pietschmann den Abpraller nach einem Freistoß – das wichtige 1:1 noch vor der Pause (42.).

In der zweiten Halbzeit spielen wir wieder auf ein Tor. Es geht aber nur bis zum Sechzehner, der letzte Tick ist nicht da. Jan Schulze, Trainer des FC Schwülper

Stengel verhindert den Knockout, Schulze ist nicht unzufrieden

„In der zweiten Halbzeit spielen wir wieder auf ein Tor. Es geht aber nur bis zum Sechzehner, der letzte Tick ist nicht da“, berichtete Schulze. Kurz vor Schluss sah Gunnar Maiwald wegen eines Foulspiels die gelb-rote Karte, Schwülpers Torhüter Till Stengel musste kurz darauf mit einer starken Parade den späten Knock-out verhindern. Auf der Gegenseite war auch dem FC der Lucky Punch in Folge eines Freistoßes nicht vergönnt, es blieb beim 1:1.

„Im Nachhinein kann man sagen, wir haben einen Punkt gewonnen, aber auch zwei liegen lassen. Bisher hatten wir solche Spiele aber immer verloren, so haben wir immerhin etwas mitgenommen“, bilanzierte Schulze. Ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf war das noch nicht, das wissen die Schwülperaner aber auch. „Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass die Saison jetzt bei null beginnt. Die Jungs wissen, worum es geht, und dass sie etwas tun müssen. Wir schauen von Training zu Training, von Spiel zu Spiel und wollen bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich holen“, fügte der Coach der Papenteicher an.

Tore: 0:1 Schmidt (16.), 1:1 Pietschmann (42.).

Gelb-Rot: Maiwald (89., FC).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de