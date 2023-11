Der nächste Verfolger fordert Primus Kästorf II

Sowohl auf den SSV Kästorf II (in Rot) als auch den T.C. Gifhorn (in Schwarz) warten interessante Aufgaben.

Der SSV Kästorf II ist in dieser Saison bisher schlichtweg nicht zu schlagen. Nun ist der FC Schwülper II an der Reihe und wird versuchen, dem Spitzenreiter der 1. Fußball-Kreisklasse 2 die erste Niederlage beizubringen. „Die nächsten Spiele werden entscheidend sein“, hatte Kästorfs Spielertrainer Vitalij Sterz schon vor dem Spiel beim T..C. Gifhorn (1:1) betont. Nun wartet am Sonntag ab 10.30 Uhr die zweitbeste Offensive der Liga auf die Landesliga-Reserve des SSV.

Der Tabellenzweite SV Gifhorn II hat mit der Auswärtspartie bei der SV Volkse-Dalldorf (12 Uhr) eine vermeintlich lösbare Aufgabe vor der Brust, zwischen den Verfolgern TSV Meine und T.C. Gifhorn kommt es ab 15 Uhr zum direkten Duell. Der Verlierer wird sich wohl zumindest vorerst aus dem Titelrennen verabschieden.

Beim SV Wagenhoff in Staffel 1 hat man ganz andere Sorgen. Der SVW steht nach zehn Spielen bei zwei Punkten, nun gibt es eine Veränderung auf der Trainerposition. René Vranken hört auf, Boris Ruder übernimmt.

tim

