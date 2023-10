SV Meinersen gewinnt intensives Spiel beim SV Welat Gifhorn

Artistisch traf Welats Renie Feldmann (am Ball) zum 2:3 gegen seinen Ex-Club SV Meinersen (Nummer 9 Bjarne Karg, rechts Philipp Thielemann).

Der HSV Hankensbüttel, er wurde für den Tabellenführer der Fußball-Kreisliga, den MTV Gamsen, zum Stolperstein. Die Mannschaft von Trainer Ralf Schmidt kam bei den Kickern aus dem Nordkreis nicht über eine Punkteteilung hinaus. Dagegen feierte die SV Meinersen einen wichtigen Sieg beim SV Welat Gifhorn und schob sich ins obere Drittel vor.

SV Welat Gifhorn – SV Meinersen 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Langner (16.), 1:1 M. Karakas (38./HE), 1:2, 1:3 Tietje (67., 86.), 2:3 Feldmann (90.+6).

„Ich habe vor dem Spiel von meiner Mannschaft gefordert, dass wir eine gewisse Bereitschaft zeigen müssen – und das haben die Jungs auch gemacht“, freute sich der Trainer der Gäste, Ron Glindemann, und schob nach: „Ich bin froh, dass wir die drei Punkte geholt haben“. Ein leichtes Unterfangen war dies auf tiefem Boden aber nicht. Zwar brachte Jannik Langner die Meinerser früh auf die Siegerstraße, doch Muhammed Karakas glich noch vor der Pause vom Punkt aus aus. SVM-Joker Luis-Enrique Tietje sorgte per Doppelschlag für die Vorentscheidung, ehe der Ex-Meinerser Renie Feldmann mit einem Fallrückzieher aus 30 Metern nochmals für Aufsehen sorgte.

HSV Hankensbüttel – MTV Gamsen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Sening (42.), 1:1 Schiller (76.). Rot: HSV (87.).

Nur ein Zähler für den Primus „in einem hochklassiges Kreisligaspiel“, wie MTV-Trainer Schmidt es betitelte. „In der ersten Halbzeit hatten wir viele Chancen und hätten den Sack schon zumachen können“, befand Schmidt. So war nur Gamsens Eduard Sening zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren zum Ausgleich. Schmidt resümierte: „Vom Spielverlauf geht das Ergebnis schon in Ordnung so.“

FSV Adenbüttel Rethen – TuS Müden-Dieckhorst 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Reunig (25.), 1:1 Plagge (26.), 2:1 Krista (45.+4/FE), 2:2 Grusdt (58.).

„In der ersten Halbzeit hätten wir noch höher in Führung gehen müssen, in Hälfte 2 war es dann kein schönes Fußballspiel mehr von beiden Mannschaften. Letztlich geht das 2:2 schon in Ordnung“, fasste FSV-Betreuer Stephan Herbig das Geschehen zusammen.

HSV Hankensbüttel – TSV Hillerse II 8:0 (5:0). Tore: nicht gemeldet.

Diese Reise in den Nordkreis war keine wert für die Gäste, die bereits zur Pause aussichtslos in Rückstand lagen. Nach dem Seitenwechsel ließ der starke Aufsteiger aus Hankensbüttel noch drei weitere Treffer folgen, ehe Hillerse zumindest in den letzten 20 Minuten ohne Gegentor blieb und somit Schlimmeres verhinderte.

