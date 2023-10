Der TSV Hillerse feiert das zweite 3:0 nacheinander

Zwei Spiele, 6:0 Tore, sechs Punkte: Hinter dem Fußball-Landesligisten TSV Hillerse liegen perfekte 72 Stunden. Nach dem 3:0 am Samstag im Derby gegen den SSV Kästorf ließ der Aufsteiger am Reformationstag ein weiteres 3:0 gegen den Tabellendritten FC Eintracht Northeim folgen.

Hillerses Tim Ziegler hatte den ersten Warnschuss abgegeben (8. Minute). Es sollte der einzige ernstzunehmende Abschluss der Hausherren bis zur Pause bleiben. Auf der Gegenseite wurden die Northeimer, die über weite Strecken etwas mehr vom Spiel hatten, immer auf die gleiche Weise gefährlich. Nach Flanken aus dem Halbfeld bekam der TSV den Ball nicht weg, die Versuche von Dustin Hoffmann (14.) und Julen Asenjo (24.) klatschten auf die Latte. Hoffmann traf wenig später nach einer weiteren Hereingabe den Pfosten (28.).

In der Folgezeit war Hillerses Schlussmann Philip Sander bei einigen hohen Bällen zur Stelle, kurz vor Ende des ersten Durchgangs blieb er im Eins-gegen-Eins mit Northeims hochgewachsenem Stürmer Darius Strode Sieger (45.+1) und hielt so das schmeichelhafte 0:0 aus Sicht des Aufsteigers fest.

Borgfeld sorgt für das 1:0, Ziegler schnürt den Doppelpack

Auch nach Wiederbeginn gehörte dem TSV die erste Möglichkeit: Robin Ramme behauptete den Ball und bediente Nick Borgfeld, der überlegt einschob – 1:0 (53.). Der eingewechselte Fabio Maire scheiterte kurz darauf an der Latte (56.), das 2:0 ließ aber nicht lange auf sich warten: Ziegler schlenzte die Kugel sehenswert von der rechten Strafraumkante ins lange Eck (58.). In einer Phase, in der die Northeimer auf den Anschlusstreffer drückten, aber selten gefährlich wurden, erhöhte Ziegler frei vor FC-Keeper Tim Tautermann auf 3:0 (68.).

Die Gäste versuchten in der Schlussphase viel, doch Theo Schlichting und Felix Schrader blockten vielversprechende Abschlüsse des Gegners und sicherten so den zweiten Zu-null-Sieg innerhalb kürzester Zeit. „Wir sind ganz gut reingekommen, haben Mitte der ersten Halbzeit aber die Kontrolle verloren“, gab Hillerses Co-Trainer Joshua Sievert zu. Das Gesamtfazit fiel aber durchweg positiv aus. „Wir haben top verteidigt und echt wenig zugelassen, das 1:0 war der Dosenöffner. Nach dem 2:0 kam von den Northeimern nicht mehr viel“, konstatierte Sievert zufrieden.

TSV: Sander – Dünow, Walenwein, Schlichting, Schrader, Bornemann (46. Bornemann) – Ortmann (79. Ehresmann), Ramme, Borgfeld (90.+1 Sandte) – Ziegler (90.+1 Kemmer), Lahmann (68. Dentzer).





Tore: 1:0 Borgfeld (53.), 2:0, 3:0 Ziegler (58., 68.).

tim

