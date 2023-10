Fußball-Landesliga Eilers: Nach Doppelpack geht’s in die Klinik

„Es war ein komisches Spiel, so etwas habe ich selten erlebt“, sagte Tobias Krull. Die Nummer 1 des Fußball-Landesligisten MTV Gifhorn, zugleich Sportlicher Leiter der Schwarz-Gelben, versuchte das 3:3 (1:1)-Remis seiner Elf beim TSV Landolfshausen/Seulingen irgendwie einzuordnen.

Auf dem großen, extrem tiefen Platz in Seulingen agierten die Hausherren fast ausnahmslos mit langen Bällen, während es der MTV spielerisch versuchte. So waren die beiden Tore von Justin Eilers zum 1:1-Ausgleich (32. Minute) und zur 2:1-Führung (54.) „richtig gut herausgespielt. Da haben wir es im letzten Drittel schnell gemacht“, betonte Krull und merkte an: „Danach hätten wir das 3:1 oder sogar das 4:1 nachlegen müssen.“

Stattdessen hieß es – nach langen Bällen – aber plötzlich 2:3 aus MTV-Sicht. „Die Moral war da, wir haben uns den Punkt auf jeden Fall verdient“, sagte Krull. Til Bahr legte auf, Julian Wöhner vollendete – das 3:3 in der 88. Minute. „Das Ergebnis geht am Ende auch in Ordnung“, meinte Gifhorns Sportlicher Leiter.

Bitter für den MTV: Er trat den Heimweg ohne Justin Eilers an, der mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in die Klinik in Duderstadt eingeliefert wurde.

MTV Gifhorn: Krull – Omarkhel (85. Bahr), Steding, Redemann, Zeciri – Kolmer, Luczkiewicz – Wöhner, Eilers, Bartolen (76. Abdalla) – Hoffart.

Tore: 1:0 Ravindran (14.), 1:1, 1:2 Eilers (32., 54.), 2:2 Haarmann (64.), 3:2 Ziegner (67.), 3:3 Wöhner (88.).

jne

