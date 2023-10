Isenbüttel/Meine fordert Groß Döhren, FSG und VfR zu Hause

Gifhorn „Vorrunde“ der Frauen-Bezirksliga Mitte/Nord biegt auf die Zielgerade ein. Wilsche kann Einzug in die Aufstiegsrunde perfekt machen.

Die SG Isenbüttel/Meine (links) will sich in Groß Döhren behaupten, die FSG (rechts) lädt zum Kellerduell.

Noch vier Spieltage sind in der Vorrunde der Fußball-Bezirksliga der Frauen zu absolvieren, dann stehen die Teilnehmerfelder für die Auf- und die Abstiegsrunde fest. Während beim VfR Wilsche-Neubokel und bei der FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen praktisch feststeht, wohin die Reise geht, kann für die SG Isenbüttel/Meine jeder Punkt große Auswirkungen haben.

FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen – VfB Peine (So., 10.30 Uhr).

Beide Teams sind punktlos und haben praktisch keine Chance auf die Aufstiegsrunde. Dennoch ist die Partie von großer Bedeutung, da die Mannschaften ihre Punkte aus der Vorrunde mit in die Abstiegsrunde nehmen.

FC Groß Döhren – SG Isenbüttel/Meine (So., 11 Uhr).

Die SG reist als klarer Außenseiter zum Tabellendritten. „Der FC hat einen Lauf“, weiß Isenbüttel/Meines Trainer Florian Wolgast, der auch auf einige Spielerinnen verzichten muss. Aber: „Unsere Devise ist es, sich so gut wie möglich zu verkaufen, dann schauen wir mal. Wenn man alles gibt, ist immer etwas möglich.“

VfR Wilsche-Neubokel – SV Wendessen II (So., 12.30 Uhr).

Ein Platz in den Top 7 ist dem VfR kaum zu nehmen. Im Duell der Tabellennachbarn geht es für Wilsche aber auch darum, Punkte für die Aufstiegsrunden-Tabelle zu sammeln und die Siegesserie von aktuell drei Erfolgen am Stück auszubauen.

