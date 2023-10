Für den SSV Kästorf geht der „goldene Oktober“ weiter

Kästorf Der Fußball-Landesligist feiert mit dem 3:0-Sieg über den FC Türk Gücü Helmstedt den vierten Sieg in Folge in diesem Monat.

Joe Brandt (in Rot) gelang ausgerechnet mit seinem schwachen rechten Fuß das so wichtige 1:0 gegen Türk Gücü Helmstedt (in Weiß Tim Mertens).

Es bleibt ein goldener Oktober für Fußball-Landesligist SSV Kästorf. Gegen Aufsteiger FC Türk Gücü Helmstedt gelang dem Team von Trainer Heinz-Günter Scheil auf eigenem Platz mit dem 3:0 (0:0) der vierte Sieg in Folge – in einer Partie, die erst nach dem Seitentausch so richtig Fahrt aufnahm. Der Lohn: Die Kästorfer kletterten im Klassement auf Rang 3.

Chancenarme erste Halbzeit in Kästorf

In Durchgang 1 spielte sich vor beiden Toren nur wenig Aufregendes ab. Luc Kilian hatte in der 3. Minute die Gästeführung auf dem Fuß, scheiterte nach einer scharfen Hereingabe von Onur Can Ada aber am Fuß von SSV-Keeper Tobias Bremer. Auf der Gegenseite zeigte sich Kästorfs Torjäger Leander Petry erstmals nach acht Minuten. Petrys Drehschuss wurde noch von einem Helmstedter Abwehrbein abgefälscht und landete am Außenpfosten. Danach waren wieder die Gäste an der Reihe: Kilian versuchte es aus halblinker Position, doch sein 14-Meter-Schuss landete deutlich über dem Querbalken des SSV-Gehäuses.

Kästorfs Trainer Heinz-Günter Scheil stellt das System um

Kästorfs Trainer Scheil reagierte noch in Halbzeit 1 auf den lauen Auftritt seiner Jungs, zog Stürmer Marcel Kröger auf die Außenbahn und korrigierte somit das anfängliche 4-4-2- auf ein 4-1-4-1-System. Zählbaren Erfolg brachte die Umstellung zunächst aber nicht. Türk Gücü stand kompakt, ließ defensiv wenig zu.

Das 1:0 war für uns der Dosenöffner. Kästorfs Trainer Heinz-Günter Scheil zum frühen 1:0 seiner Elf in Halbzeit 2

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann aber nicht lange, bis der SSV zur Führung kam. Über Umwege landete eine Flanke bei Joe Brandt, der den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuß flach ins Eck schob (53.). „Wir hatten in der zweiten Halbzeit Zugriff, haben mehr Zweikämpfe gewonnen und sind besser ins Tempo gekommen“, sagte Scheil. „Das 1:0 war für uns der Dosenöffner.“ Nur elf Minuten später war Petry zur Stelle, als er den Ball nach einer Flanke von Nico Gercke mit dem Kopf in die Maschen beförderte. Es war der 13. Saisontreffer des Kästorfer Goalgetters. Ein Doppelpack blieb Petry an diesem Tag indes verwehrt. Brandts Hereingabe setzte er über den Kasten (78.). Den Schlusspunkt setzte Gercke in der 88. Minute, der die Kugel nach einer hohen Balleroberung aus rund 30 Metern per Chip über Türk-Gücü-Torhüter Paul Probodziak hinweg zum 3:0-Endstand versenkte.

Scheil klang anschließend versöhnt: „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das 3:0 in Ordnung. Aber über die ersten Halbzeit müssen wir noch einmal reden.“

SSV: Bremer – Ar. Zeqiri, Palella, Hajdari, Brandt (81. Salijevic) – Saikowski – Dybizbanski (75. N. Meyer), Gercke, Mamalitsidis – Petry (87. Dos Santos), Kröger (85. Ad. Zeqiri).

Tore: 1:0 Brandt (53.), 2:0 Petry (64.), 3:0 Gercke (88.).

