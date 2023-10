Das altbekannte Muster: Hillerse verliert wieder knapp

Der Knoten des TSV Hillerse will einfach nicht platzen, daran hat offenbar auch das 1:0 gegen Eintracht Braunschweig U23 vor zwei Wochen nichts geändert. Der Aufsteiger verlor am Sonntag beim TSC Vahdet Braunschweig trotz Führung mit 2:3 (2:1) und steht in der Fußball-Landesliga weiter bei nur sieben Zählern.

„Wir sind in den ersten 15 Minuten nicht ins Spiel gekommen und waren zu weit weg von den Gegenspielern. So fällt auch das 0:1, wir haben Vahdet zu viel Raum gegeben“, haderte TSV-Trainer Julian Wildemann. „Danach haben wir besser in die Partie gefunden“, stellte Wildemann fest. Auf Zuspiel von Tim Ziegler erzielte Moritz Sandte nach einer halben Stunde den Ausgleich, Nick Borgfeld schlenzte kurz vor dem Pausenpfiff einen Freistoß aus halblinker Position sehenswert in den Winkel – Spiel gedreht.

Der Ex-Gifhorner Salih Ayaz trifft zweimal ins Hillerser Herz

„In der zweiten Halbzeit waren wir weiter gut drin. Vahdet hatte wenige Ideen, wir haben alles gut zugestellt“, lobte Hillerses Trainer. Dann allerdings kam bei den Hausherren Stürmer Salih Ayaz, der aus seiner Zeit beim MTV Gifhorn über Oberliga-Erfahrung verfügt. Ayaz war nur etwa 120 Sekunden auf dem Platz, als er per Kopf den Ausgleich erzielte. „Das war schwierig zu verteidigen, er macht das einfach gut“, räumte Wildemann ein.

Nach einem Fehlpass in der eigenen Hälfte musste der Gast das 2:3 hinnehmen, wieder war Ayaz der Torschütze. „Er hat das Spiel im Alleingang gedreht“, seufzte Wildemann. „Es ist eine ärgerliche Niederlage. Ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die schon so viele Punkte nach Führung verspielt hat wie wir.“

TSV: Geffers – Dünow (78. Walenwein), Bornemann (58. Ramme), Schlichting, Schrader, Maire – Borgfeld, Müller, Ortmann (68. Kemmer) – Sandte (62. Dentzer), Ziegler (78. Busse).

Tore: 1:0 Younis (7.), 1:1 Sandte (31.), 1:2 Borgfeld (45.), 2:2, 3:2 Ayaz (56., 71.).

