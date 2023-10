Wahrenholz trotzt fast 80 Minuten Unterzahl und gewinnt

Marten Richter (in Gelb) und der VfL Wahrenholz belohnten sich für großen Aufwand und rangen Landolfshausen/Seulingen nieder.

Der VfL Wahrenholz wollte mutiger agieren als in den Vorwochen. Mit dem Platzverweis gegen Tim Pieper nach nicht einmal einer Viertelstunde war der Matchplan des Fußball-Landesligisten gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen dahin. Und doch gelang es den Schwarz-Gelben, alle drei Punkte am Taterbusch zu behalten. Die Hausherren setzten sich mit 1:0 (1:0) durch und feierten den zweiten Saisonsieg.

Trainer Sebastian Ludwig hatte nach dem Platzverweis wegen einer Notbremse gegen Innenverteidiger Pieper reagiert und Niklas Balke für den ohnehin angeschlagenen Maurice Kutz gebracht. „Wir haben es in der ersten Halbzeit super wegverteidigt und hatten drei, vier hundertprozentige Chancen im Umschaltspiel, machen aber die Tore nicht“, erzählte Ludwig. Kurz vor der Pause rauschte TSV-Torwart Aleksandar Stankovic in Lars Koch hinein und verursachte so einen Strafstoß. Den ersten Versuch von Jan Reitmeier entschärfte Stankovic, den Nachschuss brachte der Wahrenholzer Kapitän aber im Kasten unter.

„In die zweite Halbzeit sind wir schwer reingekommen, die Kräfte haben nachgelassen“, räumte Ludwig ein. Doch Keeper Timo Dittrich und Niklas Germer, der einmal auf der Linie rettete, sicherten den VfL-Sieg. „Der ist auch verdient, wenn man fast 80 Minuten in Unterzahl spielt und trotzdem die besseren Chancen hat. Es war enorm wichtig, dass sich die Mannschaft belohnt hat“, bilanzierte Ludwig.

VfL: Dittrich – Vespermann, Pieper, Germer, Müller – Reitmeier, No. Balke (46. J. Koch) – L. Koch (65. Janetzko), Kutz (18. Ni. Balke), Richter (81. Evers) – Fischer (70. Meyer).

Tor: 1:0 Reitmeier (43.).

Rot: Pieper (14., VfL).

tim

