Fußball-Bezirksliga Brome verliert Sieg gegen Groß Oesingen am „Grünen Tisch“

Es waren vermeintlich drei wichtige Punkte, die am Sonntag auf das Konto des Fußball-Bezirksligisten FC Brome wanderten. Die Mannschaft von Trainer Mark-Oliver Schmidt hatte das Tabellenschlusslicht mit 4:0 bezwungen. Doch nun wurde dem FCB eine Einwechselung kurz vor dem Ende zum Verhängnis.

„Wir haben einen Spieler, der noch A-Jugend spielen kann. Der hatte vormittags in der ,Zweiten‘ gespielt und wurde dann in den letzten fünf Minuten bei der ,Ersten‘ eingewechselt“, schildert Bromes Spartenleiter Harald Puderbach. „Das hätte nicht sein dürfen. Zwischen den Einsätzen müssen 24 Stunden liegen, daher war er nicht spielberechtigt. Das ist dumm gelaufen“, fügt Puderbach an.

Die Gastgeber verlieren damit drei Zähler. „Die hätten wir dringend gebraucht, um nicht nach unten schauen zu müssen. So sieht es in der Tabelle ganz anders aus. Wir müssen nach vorne gucken“, stellt der Spartenleiter des Tabellenneunten klar.

tim

