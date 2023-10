Triangel/Hillerse Der TSV Hillerse II eröffnet Spieltag 9 schon am Freitagabend gegen den SV Westerbeck. Für den TSV beginnt eine neue Zeitrechnung.

Auch gegen den TSV Brechtorf geriet der SV Triangel (in Rot, hier im Spiel gegen Knesebeck) ins Straucheln.

Fußball-Kreisliga 1:2 – TSV Brechtorf schockt SV Triangel in der Nachspielzeit

Der SV Triangel steckt weiterhin im Keller der Fußball-Kreisliga fest. Auch das Nachholspiel gegen den TSV Brechtorf ging in einer wilden Schlussphase verloren. Die Gäste hingegen rückten sogar auf Rang 4 vor. Nur einen Platz darüber liegt aktuell der SV Westerbeck, der am Freitag (19 Uhr) bei der Landesliga-Reserve des TSV Hillerse gastiert. Für die Mannen von der Oker wird mit der Begegnung gegen die Westerbecker eine neue Zeitrechnung eingeläutet.

SV Triangel – TSV Brechtorf 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Nickels (23.), 1:1 Spillecke (88.), 1:2 T. Jürgens (90.+2).

„Verlieren verboten“ lautete die Devise im Lager der Hausherren vor dem Nachholspiel. Doch auch 90 Minuten plus Nachspielzeit später standen die Sassenburger erneut mit leeren Händen da. Louis-Levin Nickels brachte die Grün-Weißen Mitte der ersten Hälfte in Front. Das einzige Tor – bis zur 88. Minute. Zunächst markierte Max-Philip Spillecke den Ausgleich, ehe Tobias Jürgens den Gastgeber mit seinem 2:1 in der Nachspielzeit schockte.

TSV Hillerse II – SV Westerbeck (Fr., 19 Uhr). Premiere für die Schwarz-Weißen: Erstmals bestreitet die Mannschaft von Trainer Lars David ein Spiel auf dem neuen Kunstrasenplatz im Heinz Unglaube Sportpark. „Wir erwarten mit dem SV die neben Gamsen stärkste Mannschaft in der Liga“, meint David. Dennoch gibt er vor: „Wir wollen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und den Bock umstoßen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de