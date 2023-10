Auf Gifhorn/Nienburg II warten zwei Spiele in Berlin

Jannik Schmidt und die SG Gifhorn/Nienburg II wollen in Berlin an ihren starken Start anknüpfen.

Der Saisonauftakt hätte für den Aufsteiger SG Gifhorn/Nienburg II in der Badminton-Oberliga nicht besser laufen können. Die Zweitliga-Reserve hat nach vier Partien als einziges Team die makellose Bilanz von 8:0 Punkten vorzuweisen und überhaupt erst acht Partien verloren geben müssen. Am Wochenende bietet sich in der Hauptstadt die Chance, die nächsten Siege einzufahren. Am Samstag (16 Uhr) geht‘s gegen den Berliner SC, am Sonntag folgt auswärts das Duell mit dem SC Brandenburg (10 Uhr).

Vor rund zwei Wochen brachte Gifhorn/Nienburg II dem bis dahin verlustpunktfreien Konkurrenten TSV Tempelhof-Mariendorf (5:3) die erste Niederlage der Saison bei und bezwang Schlusslicht TSV Trittau mit 6:2. Nun wartet am Samstag ein weiterer Gegner aus dem unteren Bereich der Tabelle. Der Berliner SC steht nach vier Spielen erst bei drei Punkten und muss zunächst einmal in den Rückspiegel schauen. Der SC Brandenburg hat einen Zähler mehr auf dem Konto. Wohin die Reise des zweiten SG-Gegners gehen wird, ist schwierig abzuschätzen.

Klar scheint nur eins: Die SG Gifhorn/Nienburg II ist nach ihrem Aufstieg aus der Niedersachsen-Bremen-Liga mehr als nur angekommen.

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de