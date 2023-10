Sieg der Moral – Adenbüttel dreht Partie gegen Hillerse II

Gifhorn Die FSV wandelt ein zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand noch in einen Heimsieg um. Der SV Welat gewinnt das Kellerduell beim SV Triangel.

Fußball-Kreisligist TSV Vordorf ist nach dem Heimsieg gegen die SV Meinersen (wir berichteten) nach Punkten mit dem spielfreien Primus MTV Gamsen gleichgezogen. Nur einen Zähler dahinter liegt der SV Westerbeck, der sich beim VfL Knesebeck durchsetzte. Im Keller landete der SV Welat Gifhorn einen wichtigen „Dreier“ beim direkten Konkurrenten SV Triangel, weshalb die Mühlenstädter auf einen Nichtabstiegsrang sprangen.

FSV Adenbüttel Rethen – TSV Hillerse II 3:2 (1:2). Tore: 0:1 Gerlof (18.), 0:2 Bach (41.), 1:2 Plagge (45.), 2:2 Eigentor Diekmann (53.), 3:2 Albrecht (64.).

Es hatte für die Hausherren zwei deutliche Pleiten in Folge gehagelt. Gegen Hillerse sah es zunächst nach einer weiteren Niederlage für die FSV aus. Die Gäste gingen mit 2:0 in Führung. „Die Verunsicherung war zu spüren, weshalb wir auch zu Recht zurücklagen“, gab FSV-Trainer Michael Horst zu. Merlin Plagge besorgte den wichtigen Anschlusstreffer kurz vor dem Seitenwechsel. „Nach der Pause sind wir viel präsenter aufgetreten, sind hoch angelaufen und haben einen Großteil der Zweikämpfe für uns entschieden“, sagte Horst. Ein Eigentor von Julius Diekmann und ein Treffer von Niklas Albrecht stellten die Partie auf den Kopf.

VfL Knesebeck – SV Westerbeck 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Beer (19.), 0:2 Fronk (45.), 1:2 Kaprolat-Dominguez (90.+1).

In die Kategorie „Arbeitssieg“ ordnete Westerbecks Trainer Matthias Weiß den Erfolg seiner Elf im Nordkreis ein. Henrik Beer besorgte die Führung für die Gäste, Oliver Fronk legte kurz vor dem Pausentee nach. „Das 2:0 für uns war sehr wichtig“, betonte Weiß. In Hälfte 2 habe der VfL zwar mehr für das Spiel gemacht, „aber in der Box ist ihm relativ wenig eingefallen“, meinte der Trainer der Sassenburger. Somit reichte es für die Knesebecker nur zum Anschlusstor.

SV Triangel – SV Welat Gifhorn 3:4 (2:1). Tore: 1:0 Kamieth (11.), 2:0 Spillecke (24.), 2:1 S. Nemr (43.), 2:2, 2:3, 2:4 Feldmann (60., 65., 85.), 3:4 Gnadt (87.).

Wichtiger Auswärtssieg für den SV Welat im Kellerduell. Dabei war es der Gastgeber, der bereits nach 24 Minuten mit 2:0 vorn gelegen hatte. „Wir haben uns dann aber schnell gefangen“, berichtete Ramazan Karakas, der Gäste-Coach. Schadi Nemr stellte mit seinem Tor den Anschluss her, Renie Feldmann ließ einen lupenreinen Hattrick folgen. „Zum Schluss wurde es noch mal kurz spannend, aber der Sieg ist verdient“, fand Karakas.

TSV Brechtorf – SV Leiferde 4:2 (2:1). Tore: 1:0 M. Jürgens (11.), 2:0 T. Jürgens (29.), 2:1 Herms (35.), 2:2 Knupper (69.), 3:2 Fricke (80.), 4:2 Sartori (90.+3). Gelb-Rot: Schimpf (89.).

„Mehr Spielanteile hatten wir. Aber Brechtorf agierte härter in den Zweikämpfen“, meinte SV-Trainer Stefan Schmidt. Die Gäste kamen nach dem 0:2-Rückstand zwar eindrucksvoll zurück, doch standen letztlich – mal wieder – mit leeren Händen da.

SV Blau Weiß Rühen – TuS Müden-Dieckhorst 0:0 (0:0). Tore: Fehlanzeige.

„Es war ein gerechtes Remis. Es gab Torchancen auf beiden Seiten“, resümierte TuS-Co-Trainer Marvin Batke.

HSV Hankensbüttel – Wesendorfer SC 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Meyer (14.), 1:1 Ehmke (45.), 1:2 Bier (79.).

Durch den Auswärtssieg zog der WSC im Klassement an den Hausherren vorbei.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de