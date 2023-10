Nach der Pause zieht Vordorf der SVM „den Zahn“

Vordorf. In einer hochklassigen Partie setzte sich in der Fußball-Kreisliga der TSV Vordorf mit 4:1 gegen die SV Meinersen durch.

Durchgesetzt hat sich der TSV Vordorf (in Blau, Dominik Scheil) gegen die SV Meinersen (in Rot, David Maanouk).

Weil der MTV Gamsen, Spitzenreiter in der Fußball-Kreisliga, an diesem Wochenende spielfrei hatte, zog Verfolger TSV Vordorf nach Punkten mit dem MTV gleich. Die Kicker aus der Samtgemeinde Papenteich gewannen gegen die SV Meinersen auf heimischen Geläuf mit 4:1 (0:0). Für die Blau-Weißen war es schon der sechste „Dreier“ im achten Saisonspiel.

„In der ersten Halbzeit war Meinersen eindeutig die bessere Mannschaft. Sie waren spielbestimmend und hätten eigentlich führen müssen“, gestand TSV-Trainer Thomas Simon und lobte seinen Torwart Pascal Morhardt: „Er hatte einen super Tag.“ Die positive Nachricht aus Sicht der Gastgeber: Es ging torlos in die Kabine.

Fabian Liebich stellt für Vordorf die Weichen auf Sieg

Nur zwei Minuten waren in Durchgang 2 gespielt, da war Fabian Liebich zur Stelle und besorgte die Führung für die Hausherren. Dann passierte längere Zeit nichts in den Sechzehnern, ehe Tobias Höfel den Ausgleich für die SVM markierte (76. Minute). Doch die Antwort der Blau-Weißen folgte postwendend. Benjamin Köhler vollendete „einen hervorragenden Spielzug“ nach Vorlage von Phil Schneider. „Mit diesem Treffer haben wir Meinersen den Zahn gezogen“, fand Simon. Danach habe der Gast aufgemacht, das nutzte der TSV gnadenlos aus. Zunächst netzte Köhler, diesmal vom Punkt aus, zum zweiten Mal ein (82.). Dann machte Silas Noah Kraft nach Vorarbeit von Köhler den Deckel auf die Begegnung – 4:1 in der Nachspielzeit.

„Es war ein hochklassiges Spiel. Genau so stelle ich mir eine gute Partie in der Kreisliga vor“, würdigte Vordorfs Coach die Leistungen von beiden Mannschaften. Trotz des Sieges seiner Elf musste er eingestehen: „Das Ergebnis ist etwas zu hoch ausgefallen.“

Tore: 1:0 Liebich (47.), 1:1 Höfel (76./FE), 2:1, 3:1 Köhler (77., 82./FE), 4:1 Kraft (90.+2).

