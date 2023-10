Wöhner und Hoffart schießen MTV zum Sieg

Gifhorn. Der Fußball-Landesligist MTV Gifhorn gewinnt in Nörten-Hardenberg mit 2:0.

Julian Wöhner (im Bild) brachte den MTV in Nörten-Hardenberg früh auf die Siegerstraße.

„Wir haben ein Team, das im Umbruch und jetzt hoffentlich im Aufbruch ist. In diese Richtung soll es gehen.“ Michael Müller, Trainer des Fußball-Landesligisten MTV Gifhorn, hatte am späten Sonntagnachmittag allen Grund zur Freude und zum Optimismus. Denn seine Mannschaft hatte zuvor beim SSV Nörten-Hardenberg mit 2:0 (1:0) gewonnen.

Wöhner bringt Gifhorn früh in Führung

Ohne ihren Torjäger Justin Eilers, der an einem Muskelfaserriss in der Kniekehle laboriert, hatten die Mühlenstädter einen guten Auftritt hingelegt. „Wir haben sehr kompakt und aktiv verteidigt, hatten gute Umschaltmomente und sind verdient in Führung gegangen“, befand Müller. Julian Wöhner hatte eben dieses 1:0 erzielt. Die Möglichkeiten, die sich die Hausherren im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs erspielten, entschärfte MTV-Keeper Tobias Krull.

„In der zweiten Halbzeit ist Nörten nichts mehr eingefallen. Wir hatten noch zwei, drei Konter, hätten mehr Tore schießen müssen“, betonte Gifhorns Coach. So blieb es spannend bis kurz vor dem Ende, ehe Jovan Hoffart die Partie mit dem Treffer zum 2:0 entschied. „Es war eine überragende Teamleistung. Unter den Bedingungen – an Fußballspielen war auf dem Platz nicht zu denken – haben wir es ordentlich gemacht“, sagte Müller.

MTV: Krull – Kolmer, Omarkhel, Marek, Steding, Hoffart (90. Abdalla), Zeciri, Wöhner, Luczkiewicz (90.+2 Maksymets), Redemann, Bartolen (90.+1 Karakash).

Tore: 0:1 Wöhner (8.), 0:2 Hoffart (86.).

Gelb-Rot: SSV (75.).

tim

