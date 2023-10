FSG Schwülper empfängt Acosta, Wilsche Topfavorit Barmke II

Es ist die ultimative Aufgabe, die die Bezirkslia-Fußballerinnen des VfR Wilsche-Neubokel vor sich haben. Die Rot-Weißen haben den makellosen TSV Barmke II zu Gast. Die SG Isenbüttel/Meine reist mit etwas Rückenwind zum VfL Bienrode, die FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen „eröffnet“ den Sonntag aus Kreissicht mit dem Heimspiel gegen den BSC Acosta.

FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen – BSC Acosta (So., 10.30 Uhr).

Ob es den Papenteicherinnen ausgerechnet gegen den Tabellensechsten gelingt, die Durststrecke zu beenden, ist fraglich. Zu verlieren hat die Mannschaft von Marco Hein gegen den Aufstiegsrunden-Anwärter aber nichts...

VfL Bienrode – SG Isenbüttel/Meine (So., 11 Uhr).

Geht für die Gäste doch noch etwas in Richtung Aufstiegsrunde? Der 4:1-Erfolg gegen den TVB Schöningen hat die Hoffnung am Leben erhalten. „Unser Hauptziel ist es, Punkte zu sammeln“, stellt SG-Trainer Florian Wolgast klar. Schließlich werden die Zähler aus der Vorrunde in die weiterführenden Staffeln übernommen. „Platz 7 wäre schon schön. Wir schauen aber erst mal von Spiel zu Spiel“, erklärt Wolgast vor der Partie gegen einen Gegner, der bisher nur drei Punkte geholt hat.

VfR Wilsche-Neubokel – TSV Barmke II (So., 12.30 Uhr).

Sieben Spiele, 21 Punkte, 33:3 Tore – die Barmker Regionalliga-Reserve dürfte der Topfavorit auf den Landesliga-Aufstieg sein. „In meinen Augen müssen wir versuchen, hinten dicht zu stehen“, betont VfR-Trainer Enrico Richter. „Der TSV ist der klare Favorit, da müssen wir nicht drumherum reden. Es gibt Tage, da hast du Glück und holst einen Punkt. Vielleicht ist das am Sonntag der Fall.“

tim

