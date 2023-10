MTV Gifhorn übernimmt mit 3:0 gegen Peine die Spitze

Gifhorn Die Elf von Chris Wimmer setzt sich in einem intensiven Duell gegen den VfB durch und genießt die „schöne Momentaufnahme“.

Die U17-Fußballer des MTV Gifhorn sind der neue Tabellenführer der B-Jugend-Landesliga! Die Schwarz-Gelben setzten sich am Mittwochabend mit 3:0 gegen den VfB Peine durch, haben nun nach fünf Spielen 15 Punkte auf dem Konto und sind im Klassement ganz oben zu finden. Die Partie gegen die Peiner war aber ein hartes Stück Arbeit...

„Es war das erwartet schwierige Spiel unter besonderen Begleitumständen“, berichtete MTV-Trainer Chris Wimmer und bezog das auf den tiefen Platz sowie die Tatsache, dass die Begegnung unter Flutlicht stattfand. Was die Aufgabe aus Sicht der Hausherren zusätzlich erschwerte: Der Gast reiste mit Spielern an, die auch in der U19 bereits zum Einsatz kommen.

Gifhorn ist konsequent vor dem Tor und siegt verdient

„Das Spiel war sehr intensiv. Es gab viele Zweikämpfe, das Tempo war sehr hoch. Keine Mannschaft hat der anderen einen Zentimeter geschenkt“, fasste Wimmer zusammen. „Wir haben sehr diszipliniert verteidigt und im gesamten Spiel maximal zwei Halbchancen zugelassen.“ Schwarz-Gelb wiederum spielte seine Gelegenheiten konsequent aus und zeigte sich effizient vor dem gegnerischen Kasten. „Das Ergebnis ist ein Tor zu hoch, aber wir waren klar die bessere Mannschaft“, resümierte Wimmer. Der Torschütze zum 1:0, Lasse Spohr, beschenkte sich mit seinem Treffer am Geburtstag selbst.

Die Tabellenführung bezeichnete der Gifhorner Trainer als „schöne Momentaufnahme“ und fügte an: „Die Spiele gegen die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 5 kommen noch. Der November wird zu einem Monat der Wahrheit.“

Tore: 1:0 Spohr (28.), 2:0 Lass (55.), 3:0 Sergant (59.)

