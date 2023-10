Wilsche ist zu Gast bei der „kleinen Wundertüte“ Hehlingen

Zweimal heißt es am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Gifhorner Vertreter gegen Wolfsburger Vertreter. Während die Wilscher nach ihrem spielfreien Wochenende beim TSV Hehlingen ran müssen, haben die Grün-Weißen mit dem starken Aufsteiger TSV Ehmen eine harte Nuss zu knacken. Außerdem steht das Kreisduell zwischen dem FC Brome und dem SV Groß Oesingen an.

TSV Hehlingen – VfR Wilsche-Neubokel (So., 14.30 Uhr). „An unserem spielfreien Wochenende konnten wir mal durchatmen“, meint VfR-Trainer Max Samkowez, freut sich aber auch, dass es nun in Hehlingen weitergeht: „Wir wollen dort gewinnen.“ Dieses Vorhaben gelang in der Vorsaison nicht – mit einem 1:1 traten die Wilscher die Heimreise an. „Wir tun uns beim TSV immer sehr schwer. Der Platz ist klein und sehr tief“, erinnert sich Samkowez an die vergangenen Duelle nahe der Autostadt zurück. Es werde ein kampfbetontes Spiel werden, vermutet der Trainer der Gäste. Seine Elf werde diesen Kampf annehmen müssen. Was die spielerische Komponente der Gastgeber angeht, kann der VfR-Coach den TSV indes schwer einschätzen: „Sie sind eine kleine Wundertüte.“

Sie haben eine erfahrene Truppe mit brutaler Qualität auf jeder Position. Außerdem können sie im Spiel immer wieder ihre Formation verändern. Calberlahs Trainer Sebastian Koch über die Ehmer

SV Grün-Weiß Calberlah – TSV Ehmen (So., 14.30 Uhr). Am vergangenen Spieltag ging es spektakulär zu bei der 5:6-Niederlage der Grün-Weißen beim SV Reislingen-Neuhaus, der somit in der Tabelle am SVC vorbeizog. Deutlich weiter oben angesiedelt ist der kommende Gegner. Der Aufsteiger liegt nur einen Punkt hinter Primus SSV Vorsfelde II auf Rang 2. Für Sebastian Koch, Trainer der Gastgeber, ist der forsche Auftritt der Ehmer in der neuen Liga keine Überraschung. „Sie haben eine erfahrene Truppe mit brutaler Qualität auf jeder Position. Außerdem können sie im Spiel immer wieder ihre Formation verändern“, lobt Koch die Gäste in höchsten Tönen. Doch die Zähler abschenken wollen die Calberlaher nicht. „Wir haben nichts zu verlieren und können den TSV durchaus ärgern“, ist sich Koch sicher.

FC Brome – SV Groß Oesingen (So., 14.30 Uhr). Ein Kreisduell steigt in Brome. Während die „Burgherren“ das obere Tabellendrittel nicht aus den Augen verlieren wollen, geht‘s für den Gast darum, aus dem Tabellenkeller zu kommen.

