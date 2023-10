Isenbüttels Nachwuchs fährt in Bad Bevensen Erfolge ein

Isenbüttel Insgesamt gehen acht Medaillen an die Hehlenrieder. Mick Wilhelm darf sich gleich in zwei Disziplinen über Gold freuen.

Mit insgesamt neun Sportlerinnen und Sportlern machte sich die Karate-Abteilung des MTV Isenbüttel auf den Weg zum Starter-Cup Nord-Ost nach Bad Bevensen. Die Bilanz der Hehlenrieder: Zwei ihrer Nachwuchstalente sowie zwei Debütanten durften sich über Medaillen freuen, insgesamt gingen acht Medaillen an den MTV.

Zwei Isenbütteler „Erststarter“ fuhren direkt Medaillen ein. Für Fine Lenkowski (6 Jahre) reichte es in der Kategorie Kata U8 für den Bronzerang, Clara Thea Fischer (7) belegte gar Rang 2. Ebenfalls aufs Podest schaffte es Ida Prädiger (Kata U10), die Dritte wurde. In dieser Kategorie zeigte Pia Lenkowski ihr ganzes Können und durfte sich über Gold freuen. Darüber hinaus erkämpfte sie sich in den Disziplinen Kumite Freikampf (ab 28 Kilogramm) und Kumite am Ball jeweils einen dritten Platz.

Mick Wilhelm fährt gleich zwei Titel ein

Ebenfalls sehr erfolgreich aus Isenbütteler Sicht war der 12-jährige Mick Wilhelm, der in der Disziplin Kata U14 Rang 1 abräumte. Im Kumite U14 gelang es dem jungen MTVer, einen nervenaufreibenden Finalkampf für sich zu entschieden. In dieser Disziplin war Wilhelm zum ersten Mal überhaupt angetreten. „Ein toller Erfolg“, ordnete Trainerin Steffi Römer ein.

Das Fazit der Isenbütteler fiel ohnehin positiv aus. „Die Trainer sind sehr stolz auf die Leistung ihrer Athleten und Athletinnen, auch wenn es nicht bei allen für eine Medaille gereicht hat“, stellte Römer klar. „Das intensive Vorbereitungstraining, vor allem auch mit dem Partnerverein Nippon Wolfsburg, der Trainingsfleiß der Karate-Kids und die Bereitschaft der Eltern, das Team zu unterstützen, sind die Grundlagen für diesen Erfolg. Beide Karatevereine treten auf Turnieren auch gemeinsam auf und können so eine perfekte Betreuung der Starter gewährleisten.“

