Gifhorns U19 siegt, Heimniederlage für Papenteich

Die JSG Papenteich (in Weiß) musste sich dem SV Stöckheim (rechts) nach drei Gegentoren in Durchgang 1 beugen.

Nach drei Niederlagen in Folge sind die U19-Fußballer des MTV Gifhorn in der Landesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die drei Bezirksligisten aus dem Kreis, die JSG Papenteich, der JFV Kickers und die JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel, blieben ohne Punkte.

Bahr und Biermann schießen den MTV Gifhorn zum Auswärtssieg

JSG SCU Salzgitter – MTV Gifhorn 1:3 (0:1). Tore: 0:1 n. gem. (29.), 1:1 Gomzi (68.), 1:2 Bahr (73.), 1:3 Biermann (82.).

Nach drei Niederlagen am Stück dürfte das Selbstvertrauen der Gäste angekratzt gewesen sein. Die ließen sich aber vom zwischenzeitlichen Ausgleich Mitte des zweiten Durchgangs nicht aus der Ruhe bringen. Til Bahr, der auch zum Landesliga-Kader der MTV-Herren gehört, erzielte das 2:1, Tim Biermann machte den Deckel drauf.

Schiller-Elf verliert 6:7, Papenteich werden individuelle Fehler zum Verhängnis

JFV Kickers Braunschweig – JFV Kickers 7:6 (4:3). Tore: 1:0 Heidenreich (3.), 2:0 n. gem. (11.), 2:1 Kopmann (16.), 2:2 Jondral (27.), 3:2 n. gem. (36.), 4:2 Eggers (38.), 4:3 Linneweh (41.), 4:4, 4:5 Jondral (47., 57.), 5:5 Eggers (63.), 6:5 Heidenreich (76.), 7:5 Eggers (88.), 7:6 Eggers (90.+5).

Tor-Spektakel auf dem Kunstrasenplatz in Waggum – mit dem besseren Ende für die Gastgeber. „Wir haben zu viele Fehler gemacht und die meisten Tore hergeschenkt“, meinte Gästecoach Thomas Schiller, dessen Elf dennoch eine tolle Moral bewies.

JSG Papenteich – SV Stöckheim 1:3 (0:3). Tore: 0:1 Mura (25.), 0:2 Murad (43.). 0:3 Stelzer (45.), 1:3 Cernota (75.).

„Es war eigentlich ein Unentschieden-Spiel. Aber unsere drei individuellen Fehler wurden sofort bestraft, und wir waren im Abschluss nicht konsequent genug“, fasste JSG-Trainer Daniel Ungar zusammen. „Das ist es, was sich schon durch die letzten Spiele zieht. Auch nach dem 1:3 waren noch genügend Möglichkeiten da.“

MTV Wolfenbüttel II – JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Kraeft (16.), 2:0 Müller (38.), 3:0 Goldstein (46.), 4:0, 5:0 Ragusa (58., 63.).

Der Gast handelte sich keine 60 Sekunden nach Wiederbeginn den dritten Gegentreffer ein, fiel nach dem 0:5 aber nicht auseinander.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de