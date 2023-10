Hillerse/Leiferde freut sich dreimal nur kurz

Es ist bisher nicht die Saison der SG Hillerse/Leiferde. Die Landesliga-Fußballerinnen von Ivonn Lütge mussten gegen den 1. FC Wolfsburg trotz zweier Führungen die vierte Niederlage im fünften Spiel hinnehmen. Der VfL Wahrenholz holte indes in einem Aufsteigerduell die Punkte 10, 11 und 12.

SG Hillerse/Leiferde – 1. FC Wolfsburg 3:4 (2:3). Tore: 1:0 Lütge (7.), 1:1 Wahnsiedler (8.), 2:1 Thöne (39.), 2:2 Wahnsiedler (40.), 2:3 Schömers (42.), 3:3 Bauche (61.), 3:4 Rath (64.).

Zweimal gingen die Gastgeberinnen in Durchgang 1 in Führung, zweimal kassierten sie in den nächsten 60 Sekunden den Ausgleich. „Ich weiß nicht, ob wir da noch in Feierlaune waren“, suchte SG-Trainerin Ivonn Lütge nach Erklärungen. Doch es kam noch schlimmer, denn kurz vor der Pause schaltete Wolfsburgs Nele Schömers nach einem Lattenschuss am schnellsten und erzielte das 3:2. „Wir passen nicht auf und reagieren zu spät“, haderte Lütge.

Suanah Bauche sorgte nach einer Stunde für den Ausgleich, diesmal klingelte es etwa 180 Sekunden später im eigenen Kasten. „Der 1. FC hat eigentlich über 90 Minuten das Spiel gemacht. Wir haben gelauert und gekontert, der Plan ist eigentlich aufgegangen“, fasste die Trainerin Hillerse/Leiferdes zusammen. Mit Punkten belohnt wurde der Vorjahresaufsteiger dafür aber nicht. „Der Sieg für Wolfsburg geht in Ordnung, mit ein bisschen Spielglück wäre ein Unentschieden für uns möglich gewesen. Wir machen ein gutes Spiel, stehen aber mit null Punkten da“, bilanzierte Lütge.

VfL Wahrenholz – SG Wulften/Lindau/Hattorf 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Pieper (70.).

Die eine Viertelstunde zuvor eingewechselte Jil Pieper erzielte Mitte des zweiten Durchgangs das Tor des Tages und sorgte dafür, dass der VfL nun neun Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat.

tim

