SSV-Coach Heinz-Günter Scheil sah in Lehndorf einen Arbeitssieg seiner Elf.

Fußball-Landesliga Start-Ziel-Sieg für den SSV Kästorf in Lehndorf

Mit einem Sieg aus der Kategorie „Arbeitssieg“ bugsierte sich Fußball-Landesligist SSV Kästorf auf Platz 4. Bei Schlusslicht Lehndorfer TSV feierte die Mannschaft von Trainer Heinz-Günter Scheil einen 3:0 (1:0)-Erfolg.

Auf dem Kunstrasenplatz der Hausherren legte der SSV einen Start nach Maß hin. Bereits nach neun Spielminuten brachte Robin Dybizbanski die Rot-Weißen in Front. Doch Scheil befand: „Lehndorf war in vielen Phasen die spielbestimmende Mannschaft.“ Es sei das erwartet „schwierige Spiel“ gewesen. Großchancen verbuchte das Schlusslicht dagegen nicht.

„In der zweiten Halbzeit haben wir, in den zwischenzeitlich hektischen Phasen, aber einen kühlen Kopf bewahrt“, sagte Scheil. Der TSV sei mit Schwung aus der Kabine gekommen und habe Druck gemacht. Diesem hielten die Kästorfer aber stand und sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung. Eine Minute vor dem Ende war es zunächst Kästorfs Torjäger Leander Petry, der zum vorentschieden 2:0 aus Sicht der Gäste traf. Die Hausherren warfen alles nach vorn und der erst zwei Minuten zuvor eingewechselte Olcay Irek machte in der Nachspielzeit endgültig den Deckel drauf.

SSV: Bremer – Dybizbanski, Palella, Hajdari, Ardit Zeqiri (72. Brandt) – Kröger (89. Irek), Saikowski – Salijevic (66. Meyer), Mamalitsidis, M. Hajdaraj (82. Dos Santos) – Petry

Tore: 0:1 Dybizbanski (9.), 0:2 Petry (89.), 0:3 Irek (90.+1).

juv

