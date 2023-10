SV Gifhorn gewinnt klar, Calberlah verliert trotz fünf Toren

Die Bezirksliga-Fußballer der SV Gifhorn und des SV Grün-Weiß Calberlah waren am Sonntag in Torlaune. Doch während die Eyßelheider beim WSV Wendschott 7:1 gewannen und sich mit drei Punkten belohnten, mussten die Calberlaher die Heimreise nach einem Treffer in der Nachspielzeit ohne Zählbares antreten. Der SVC verlor gegen Reislingen mit 5:6.

SV Reislingen-Neuhaus – SV Grün-Weiß Calberlah 6:5 (3:3). Tore: 1:0 Marchese (3.), 2:0 Schmidt (17.), 2:1 Knaus (19.), 2:2 Wolf (41.), 3:2 Marchese (42.), 3:3 Wiesensee (44.), 4:3 Bülter (58.), 4:4 Leja (60.), 4:5 Schwab (67.), 5:5, 6:5 Karatas (73., 90.+3).

Schon in der ersten Halbzeit bewies der Gast nach Rückschlägen „brutale Moral“, wie es Trainer Sebastian Koch bezeichnete. „Du schießt auswärts fünf Tore, das Spiel darfst du nicht verlieren. Wir waren da teilweise nicht wach genug. Es ist brutal bitter“, seufzte Koch, dessen Team immer wieder Probleme mit dem Doppeltorschützen und Reislinger Spielertrainer Giuseppe Marchese hatte. „Den bekommst du nicht aus dem Spiel genommen. Das ganze Spiel läuft über ihn“, räumte Koch ein.

WSV Wendschott – SV Gifhorn 1:7 (0:2). Tore: 0:1 Rudt (21.), 0:2 Friederichs (33.), 0:3 Hashagen (53.), 0:4 Friederichs (55.), 1:4 Ammar (57.), 1:5 Jaeger (70.), 1:6 Meyer (82.), 1:7 Spillecke (88.).

„Es gab ein, zwei Phasen, in denen wir unter Druck geraten sind. Der Sieg ist aber im Großen und Ganzen so verdient. Wir haben unsere Chancen genutzt und guten Fußball gespielt“, bilanzierte Gifhorns Coach Mario Petry, der mit Blick auf die schwierigen vergangenen Wochen betonte: „Ich erwarte schon, dass wir dieses Ergebnis und das Selbstvertrauen mit in die nächsten Wochen nehmen.“

FC Brome – VfB Fallersleben 1:3 (0:0). Tore: 1:0 Zinn (48.), 1:1 Pollak (76.), 1:2 Mustada (80.), 1:3 Herden (82.).

