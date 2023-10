Isenbüttels guter Lauf endet beim TSV Ehmen

Isenbüttel Nach sechs Spielen ohne Niederlage muss sich der MTV mit 1:4 geschlagen geben. Ament-Elf betreibt Chancenwucher in Durchgang 1.

Fabian Linde (in Blau) und der MTV Isenbüttel verloren beim TSV Ehmen (in Weiß).

Nach sechs Spielen ohne Niederlage und mit 16 Punkten hat es die Bezirksliga-Fußballer des MTV Isenbüttel mal wieder erwischt. Beim starken Aufsteiger TSV Ehmen setzte es eine relativ deutliche 1:4 (1:1)-Niederlage.

MTV verpasst die Führung

Es war eine der Kategorie „unnötig“. Denn die Hehlenrieder waren in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft gewesen. „Wir hatten drei, vier richtig gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Aber wir lassen sie liegen“, berichtete Isenbüttels Trainer Marco Ament. Die Hausherren waren hingegen eiskalt und gingen mit einfachen Mitteln in Führung (23. Minute). Nach einer Ecke sorgte Isenbüttels Vitali Kast immerhin noch vor dem Seitenwechsel für den Ausgleichstreffer (39.).

„Die zweite Hälfte verlief dann gar nicht nach unseren Vorstellungen“, meinte Ament. Per Strafstoß gingen die Hausherren in Führung. Wenig später ließ der MTV dann den erneuten Ausgleich liegen, „und im Gegenzug kassieren wir das 1:3“, seufzte Ament. Sein Team warf daraufhin alles nach vorne, doch statt des Anschlusstreffers fiel kurz vor Schluss noch das 1:4.

„Es ist natürlich schade, aber so ist eben Fußball. Heute ärgern wir uns über die Niederlage und ab morgen konzentrieren wir uns wieder aufs nächste Spiel. Diese Pleite wird uns nicht aus der Bahn werden“, war sich der Isenbütteler Trainer sicher.

Tore: 1:0 Widdrat (23.), 1:1 Kast (39.), 2:1, 3:1 Raue (50./FE, 59.), 4:1 Saavedra (88.).

