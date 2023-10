MTV Gifhorn ist mit dem 0:4 noch gut bedient

Der MTV Gifhorn: drei Spiele ungeschlagen! Der SV Lengede: vier Siege in Serie! Es waren zwei Teams, die selbstbewusst ins direkte Duell in der Fußball-Landesliga gehen konnten. Zu sehen war davon allerdings nichts bei einer Mannschaft: Die gastgebenden Gifhorner kassierten eine 0:4 (0:3)-Klatsche – und waren mit diesem Resultat noch gut bedient.

Zwar waren es die Mühlenstädter, die nach sechs Minuten den ersten Warnschuss abgaben, als Ex-Profi Justin Eilers aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf. Doch damit hatte der MTV sein Pulver verschossen. Keine 120 Sekunden später wurde auf der anderen Seite gejubelt: Eine sehenswerte Kombination schloss Justin Folchmann mit einem überlegten Flachschuss ab – Innenpfosten, Tor!

Und nur vier Minuten später schlug es wieder im MTV-Kasten ein: Die Gifhorner hatten im Mittelfeld mit einem Freistoß für sich gerechnet, die Lengeder führten gedankenschnell aus. Sascha Podleska schickte Michele Fassa auf die Reise – ein Heber, das 2:0. Damit hatte der SVL den Hausherren den Stecker komplett gezogen, noch vor der Pause erhöhte Dominik Franke im Anschluss an eine Ecke zum 3:0 (31.) für die Peiner.

„Wir sind ganz ordentlich ins Spiel gekommen und hätten führen müssen. Dann liegen wir nach einem schönen Angriff 0:1 hinten. Vor dem zweiten Treffer ist es eine klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Wir passen dann in dieser Szene einfach nicht mehr auf“, meinte MTV-Coach Michael Müller.

Nach dem Seitenwechsel rettete Tobias Krull zunächst noch gegen Franke (50.). Dann forderten die Lengeder nach einem Foul von Austin Redemann an Vincent Ibe (53.) vergebens Strafstoß und Rot für Notbremse – Glück für die Gifhorner, die durch Eilers (56., 65.) zwar auch noch zwei Chancen besaßen. Die klareren Gelegenheiten hatten jedoch die Lengeder: Klaas Gatermann scheiterte im Anschluss an einen Eckstoß nach einer Stunde noch an der Latte. Dann schlug Michele Fassa an alter Wirkungsstätte zum zweiten Mal zu und stellte nach einem Steckpass den 4:0-Endstand her – für das Team mit der deutlich besseren Mentalität.

MTV: Krull – Bartolen (67. Soetebeer), Steding, Öztürk (83. Marek), Redemann – Zeciri (71. Meral), Kolmer – Wöhner, Luczkiewicz, Hoffart (73. Bahr) – Eilers (73. Karakash).

Tore: 0:1 Folchmann (8.), 0:2 Fassa (12.), 0:3 Franke (31.), 0:4 Fassa (67.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de