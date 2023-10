Helene Tilgert aus Bokensdorf ist deutsche Meisterin

Bokensdorf An der Seite des aus Odessa stammenden Dmytrii Forostianov sichert sich die 14-Jährige in Nürnberg im Standardtanz der U19-Konkurrenz.

Helene Tilgert (Dritte von links) und Dmytrii Forostianov (rechts daneben) hatten in Nürnberg allen Grund zur Freude.

Herzlichen Glückwunsch, Helene Tilgert! Die gerade einmal 14 Jahre junge Bokensdorferin ist an der Seite des aus Odessa (Ukraine) stammenden Dmytrii Forostianov (17) neue deutsche Meisterin im Standardtanz der Altersklasse U19 geworden. Bei den Titelkämpfen in Nürnberg war das Duo in einem engen und packenden Finale nicht zu schlagen.

Im Alter von 13 Jahren war Tilgert mit der Formationsmannschaft des Braunschweiger TSC deutsche Meisterin und sogar Weltmeisterin geworden. „Vor acht Wochen kam dann ein Leipziger Trainer auf uns zu. Er hat für einen 17-jährigen Ukrainer aus Berlin eine neue Tanzpartnerin im Einzeltanzen Standard und Latein gesucht“, berichtete Helene Tilgerts Mutter Tanja Tilgert. „Helene hat dafür das Formationstanzen aufgegeben und mit Dmytrii Forostianov sehr hart trainiert“, fügte Tanja Tilgert an.

Auf den Titel folgt gleich die Einladung zur Europameisterschaft

Und diese Arbeit sollte sich nun lohnen: Als absolute Newcomer – Helene Tilgert war die mit Abstand jüngste Tänzerin im Finale – sicherte sich das Duo Forostianov/Tilgert den Titel. Doch damit nicht genug: Kurz darauf „kam dann die Info vom Deutschen Tanzsportverband, dass die beiden als eines von nur zwei Paaren für die Teilnahme an der Europameisterschaft nominiert worden sind“, frohlockte Tanja Tilgert.

Die findet bereits am 15. Oktober in Rotterdam statt. Auch dort wird es hiesige Duo als Newcomer an den Start gehen – und vielleicht gleich schon wieder für Furore sorgen...

