Verfolgerduelle steigen in Rothemühle und Meine

Der Tabellenvierte hat den Siebten zu Gast, der Sechste fordert den Fünften: Das Verfolgerfeld der 1. Fußball-Kreisklasse 2 ist am Sonntag unter sich. Nur die Sieger bleiben oben dran, die Verlierer werden sich hingegen vorerst mit einem Platz im Mittelfeld des Klassements anfreunden müssen.

FC Schwülper II – SV Ettenbüttel (So., 11 Uhr). Die Hausherren kämpften in der vergangenen Saison eher gegen den Abstieg, die Ettenbütteler sind Aufsteiger. Die Ambitionen, oben mitzumischen, dürften sich demnach in Grenzen halten. Ein Sieg würde also zuallererst drei weitere Punkte für eine ruhige Saison bedeuten.

TSV Meine – SV Gifhorn II (So., 14.30 Uhr). Nach drei Spielen waren die Meiner mit neun Punkten auf Tabellenplatz 1 zu finden, sie ließen aus den nächsten drei Partien aber nur noch einen Zähler folgen. Nun könnte der TSV vorerst sogar den Anschluss zur Spitzengruppe verlieren. Ähnliches gilt für die Eyßelheider, die zuletzt in zwei Topspielen nur einen Zähler holten.

tim

