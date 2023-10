Auf den TTC Schwarz-Rot Gifhorn wartet ein Gradmesser

9:5, 9:5, 9:1 – der Saisonstart, den Tischtennis-Landesligist TTC Schwarz-Rot Gifhorn hingelegt hat, ist eines Aufstiegskandidaten würdig. Doch wie gut Spitzenspieler Jens Klingspon und Co. wirklich sind, werden sie wohl am Samstag ab 16 Uhr herausfinden. Dann sind die Schwarz-Roten nämlich beim Aufsteiger TSV Schöppenstedt zu Gast, der ebenso ein Wörtchen in der Titelvergabe mitreden dürfte.

„Wenn die Schöppenstedter in voller Besetzung spielen, sind sie nominell einen Tick stärker als wir“, betont Klingspon. Für die Hausherren ist es allerdings das erste Spiel der Saison. „Es hängt davon ab, wer spielt, wie die Doppel ausgehen und wie die Tagesform ist“, macht Klingspon mögliche Schlüssel zum Sieg aus.

Außerdem könnte es ein Faktor werden, dass die Gifhorner bereits drei Spiele absolviert haben.. „Für uns ist es gut, dass wir schon wieder Wettkämpfe hatten, im Modus sind und Spielpraxis haben“, unterstreicht Klingspon. „Für die Schöppenstedter ist es das erste Heimspiel. Mal sehen, wie sie mit dem Druck umgehen, gegen uns der Favorit zu sein.“

tim

