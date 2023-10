Wahrenholz feiert gegen Lehndorf den ersten Saisonsieg

Es geht doch! Im neunten Anlauf haben die Fußballer des VfL Wahrenholz ihren ersten Saisonsieg in der Landesliga eingefahren. Im Duell der Sieglosen setzten sich die Kicker vom Taterbusch verdient mit 3:0 (2:0) gegen den Lehndorfer TSV durch und gaben die Rote Laterne somit an die Gäste aus Braunschweig ab.

Kutz sorgt für frühe Führung, Fischer legt nach

„Es ist auf jeden Fall ein erster Brustlöser“, meinte VfL-Coach Sebastian Ludwig nach dem Erfolg. Seine Mannschaft war von der ersten Minute an gewillt, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Bereits in der 8. Minute brachte Maurice Kutz die Wahrenholzer per Strafstoß in Führung. Nur wenig später grätschte Rouven Fischer in eine Hereingabe von Patrick Schön und erzielte so das 2:0.

Entschieden war die Partie jedoch noch nicht, denn Lehndorf drückte auf den Anschlusstreffer. „Die Druckphase haben wir aber gut überstanden“, fand Ludwig. Mit dem 3:0 durch Maurice Kutz war die Partie gute 20 Minuten vor dem Ende dann entschieden. „Unser Sieg ist auf jeden Fall verdient. Wir haben die Tore zu wichtigen Zeitpunkten erzielt“, befand der VfL-Coach. „Der Sieg tut uns natürlich gut. Wir wurden endlich für unsere harte und intensive Arbeit belohnt. Aber wir wissen auch, dass es noch eine mega schwere Saison für uns wird.“

VfL: Dittrich – Germer, Fischer (70. Meyer), Schön (84. L. Koch), Janetzko, Kutz, Vespermann, Reitmeier (80. J. Koch), Pieper (80. Niklas Balke), Norman Balke, Richter (80. Agirman).

Tore: 1:0 Kutz (8./FE), 2:0 Fischer (21.), 3:0 Kutz (69).

