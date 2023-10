3:3 nach 3:1! MTV Gifhorn verpasst Befreiungsschlag

Gifhorn. Gifhorner spielen remis in Northeim. Am Dienstag geht es zu den Freien Turnern.

Torjäger Justin Eilers (links) brachte den MTV Gifhorn (rechts Jovan Hoffart) in Northeim mit 1:0 in Führung.

Sie wollten unbedingt nachlegen – und waren auch auf dem besten Weg dahin. Doch letztlich gaben die Landesliga-Fußballer des MTV Gifhorn beim FC Eintracht Northeim eine 3:1-Führung noch aus der Hand und mussten sich mit einem 3:3 (2:1)-Remis zufrieden geben. „Es ist ärgerlich. Das wäre der Befreiungsschlag gewesen“, sagte Trainer Michael Müller.

Die Gifhorner, bei denen diesmal Julian Wöhner anstelle von Fatmir Bartolen in der Startelf stand, fanden glänzend in die Partie. „Die ersten 30, 35 Minuten waren mega von uns. Northeim hatte keine einzige echte Torchance“, freute sich der Gästecoach über den starken Auftritt seiner Elf, der sich auch in Zahlen niederschlug. Justin Eilers (17.) und Marvin Luczkiewicz (23.) hatten für die verdiente 2:0-Führung des MTV gesorgt. Ärgerlich: Kurz vor der Pause führte ein Freistoß „halb durch die Mauer“ zum Northeimer Anschlusstreffer.

MTV gibt Zwei-Tore-Vorsprung nach Wiederbeginn noch aus der Hand

Entsprechend druckvoll kamen die Hausherren auch aus der Kabine – „und in diese Druckphase hinein machen wir das 3:1“, erklärte Müller. Torschütze war Julian Wöhner (49.). „Ich hatte danach nicht den Eindruck, dass etwas passieren kann“, räumte der MTV-Coach ein. Doch nach einer „Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände – am Ende war es zudem klar Abseits“ – verkürzte Ali Ismail (67.) auf 2:3. Und sechs Minuten vor dem Ende wurde Darius Strode angeschossen – das 3:3! „Danach haben wir noch vier Hochkaräter gehabt“, meinte Müller. So scheiterte Bartolen in der Nachspielzeit am Innenpfosten.

MTV Gifhorn: Krull – Omarkhel, Steding, Öztürk, Redemann – Zeciri, Kolmer – Wöhner (72. Bartolen), Luczkiewcz, Hoffart (77. Bahr) – Eilers.

Tore: 0:1 Eilers (17.), 0:2 Luczkiewicz (23.), 1:2 Strode (44.), 1:3 Wöhner (49.), 2:3 Ismail (67.), 3:3 Strode (84.).

„Erneut ein starker Gegner“, so Müller, wartet am Dienstag auf den MTV: Die Gifhorner sind von 14.30 Uhr an zu Gast im Prinzenpark bei den FT Braunschweig.

