Wenige Minuten kosten Kästorf gegen Göttingen 05 Zählbares

Drei Gegentreffer innerhalb von sieben Minuten waren schließlich eine zu große Hypothek für den Fußball-Landesligisten SSV Kästorf. Im Duell mit dem Spitzenteam SC Göttingen 05 verloren die Rot-Weißen mit 2:3 (1:0), obwohl sie ein weiteres Mal eine gute Leistung gezeigt hatten.

„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, waren sehr präsent und haben das Spiel auch fußballerisch kontrolliert“, lobte Kästorfs Coach Heinz-Günter Scheil den Auftritt seiner Mannschaft, die sich Mitte des ersten Durchgangs für ihren Auftritt belohnte. Wie schon in der Vorwoche beim SSV Nörten-Hardenberg (1:2) lieferte der Torjäger vom Dienst, Leander Petry, die Vorlage für Mehmet Hajdaraj, der zum 1:0 traf.

Kästorf verpasst das 2:0, es folgen entscheidende Minuten...

„Wir sind trotzdem drangeblieben, waren mutig und hatten ein, zwei Gelegenheiten zum 2:0. Die hat Göttingen aber auch sehr gut verteidigt“, schilderte Scheil. Somit ging es mit dem 1:0 in die Kabinen, rund eine Viertelstunde nach Wiederbeginn läutete ein verunglückter Rückpass von Laurent Salijevic die Wende ein. Florian Reinke traf zum 1:1, drei Minuten später erzielte Raphael Polczyk die erstmalige Führung für den SC. Doch damit nicht genug: Nach einem Foul von Christian Palella bekamen die Göttinger einen Strafstoß zugesprochen, den Gerbi Kaplan verwandelte.

„Wir sind wiedergekommen und waren sehr präsent“, betonte Scheil, Noah Mamalitsidis brachte die Gastgeber wieder in die Partie. Der Mittelfeldspieler des SSV scheiterte in der Folge gleich zweimal am gegnerischen Schlussmann Dennis Henze, der auch beim Fernschuss von Petry zur Stelle war. „Da pariert der Keeper sehr gut“, musste Kästorfs Trainer eingestehen. So kam der SSV nicht mehr zum Ausgleich. „Wir haben gut mitgehalten und gut gespielt“, resümierte „Scheilo“ nicht unzufrieden.

SSV: Bremer – Kröger, Palella, Hajdari, Ar. Zeqiri (78. Dos Santos) – Mamalitsidis, Tsampasis, Saikowski, Salijevic (57. Dybizbanski) – Hajdaraj (78. N. Meyer), Petry.

Tore: 1:0 Hajdaraj (18.), 1:1 Reinke (59.), 1:2 Polczyk (62.), 1:3 Kaplan (65./FE), 2:3 Mamalitsidis (73.).

Rot: N. Meyer (nach Abpfiff, SSV).

Gelb-Rot: Tsampasis (85., SSV).

Mit „Mut und Leidenschaft“ will Kästorf gegen Wolfenbüttel punkten

Keine 72 Stunden nach dem hart umkämpften Duell mit den Göttingern geht‘s bereits weiter für Kästorf. Am Dienstag (14.30 Uhr) wartet das Heimspiel gegen den MTV Wolfenbüttel. „Das ist das gleiche Kaliber wie Göttingen 05. Wir wollen weiter den Fußball spielen, der dazu führt, dass wir Torchancen bekommen“, stellte Scheil klar, der „Mut und Leidenschaft“ von seiner Mannschaft sehen wolle – ebenso wie die Konstanz über 90 Minuten, die gegen Göttingen 05 Zählbares kostete.

