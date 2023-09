2:2 – Hillerse punktet beim Tabellenzweiten Bleckenstedt

Hillerse TSV-Trainer Julian Wildemann ist froh über den Punkt, merkt aber an, dass beim klaren Favoriten auch mehr drin gewesen wäre.

Robin Ramme (rechts) traf für Hillerse in Bleckenstedt zum wichtigen 2:2-Ausgleich.

In der jüngeren Vergangenheit haben die Landesliga-Fußballer des TSV Hillerse trotz starker Spiele oftmals mit leeren Händen dagestanden. Das war nun ausgerechnet beim Tabellenzweiten FC Germania Bleckenstedt nicht der Fall, die Kicker von der Oker nahmen beim 2:2 (1:1) einen Punkt mit auf die Heimreise. „Die Defensivleistung war daran maßgeblich beteiligt“, hob TSV-Trainer Julian Wildemann hervor und lobte im gleichen Atemzug vor allem seine Dreier-Abwehrkette, die aus Theo Schlichting, Chris Walenwein und Robin Ramme bestanden hatte.

Nach nicht einmal 120 Sekunden hatten die Hausherren eine gute Möglichkeit. „Danach war lange nichts. Sie waren in den Halbräumen und hatten ein, zwei Schüsse aus der Distanz. Das war aber nicht zwingend“, berichtete Wildemann. Nick Borgfeld brachte den Gast in Führung, der Tabellenzweite schlug in Person von Luei Omar zurück. „Das war vermutlich nicht ganz unverdient, weil die Bleckenstedter viel fürs Spiel getan hatten. Das Tor fällt aber unglücklich“, haderte Wildemann, dessen Team das 1:1 nach einem Einwurf kassiert hatte.

Ramme erzielt das wichtige 2:2, der Siegtreffer bleibt Hillerse verwehrt

Keine 60 Sekunden nach der Pause ging der FC durch eine Einzelaktion von Torjäger Rico Frank in Führung. Nach zwei vergebenen Kopfballchancen sowie einer großen Möglichkeit von Fabio Maire erzielte Ramme das verdiente 2:2. „Bleckenstedt hatte noch ein, zwei Möglichkeiten, aber wir sind über Leon Dentzer und Tim Ziegler immer wieder Zwei-gegen-zwei-Konter gelaufen. Nachdem der FC aufgemacht hatte, hatten wir noch zwei, drei richtig gute Kontermöglichkeiten“, merkte Wildemann an. Der Trainer der Hillerser bilanzierte: „Natürlich freuen wir uns über den Punkt, sind uns aber bewusst, dass wir hätten mehr mitnehmen können.“

TSV: Sander – Dünow (65. Bornemann), Schlichting, Walenwein, Ramme, Maire (72. Sandte) – Ortmann, Müller (46. Ziegler), Borgfeld – Busse (46. Ehresmann), Kemmer (67. Dentzer).

Tore: 0:1 Borgfeld (14.), 1:1 Omar (34.), 2:1 Frank (46.), 2:2 Ramme (60.).

Am Dienstag (14.30 Uhr) wartet ein weiteres Aufsteigerduell, dann geht‘s für die Hillerser zum Bovender SV. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel und Abstiegskampf pur“, stellte Wildemann klar.

