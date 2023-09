Auf die SV Gifhorn II wartet gleich das nächste Topspiel

Zwei Sonntage nacheinander gegen den Spitzenreiter zu spielen, kommt nicht häufig vor. Der SV Gifhorn II wird in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 nun allerdings genau das passieren. Die Bezirksliga-Reserve von der Eyßelheide bekommt es nach dem 1:1 beim T.C. Gifhorn nun zu Hause mit dem SSV Kästorf II zu tun, der jenes 1:1 genutzt hat, um an die Tabellenspitze zu springen. In Volkse kommt es derweil zu einem Aufsteigerduell.

SV Volkse-Dalldorf – VfB Gravenhorst (So., 13 Uhr).

Beide Aufsteiger sind bisher nur bedingt angekommen. Während die Hausherren immerhin drei Punkte auf dem Konto haben, steht der VfB noch ohne etwas Zählbares da.

SV Gifhorn II – SSV Kästorf (So., 13 Uhr).

Es ist das Topduell des Spieltags und obendrein noch ein kleines Derby. SVG-Trainer Julian Ackermann wird aber kein Öl ins Feuer gießen – im Gegenteil. „Spitzenspiel ist für mich zu viel gesagt. Von der Tabelle her ist es eines, die ist aber noch lange nicht aussagekräftig. Es ist eine Partie, in der es auch nur drei Punkte gibt“, ordnet Ackermann ein. „Die Staffel ist relativ ausgeglichen, in der Tabelle ist sehr viel wild. Wir wollen ein besseres Spiel machen als gegen den T.C.“, fährt Ackermann fort.

tim

