Kantersieg für Gifhorns U17, MTV-U16 gewinnt Derby gegen JSG

Gifhorn Der jüngere Jahrgang der Schwarz-Gelben gewinnt gegen Gifhorn Nord durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 3:2.

Während die U17-Fußballer des MTV Gifhorn in der B-Jugend-Landesliga ein Schützenfest feierten, wurde es im Bezirksliga-Derby zwischen dem jüngeren Jahrgang der Mühlenstädter und der JSG Gifhorn Nord dramatisch.

Landesliga-Vertretung der Gifhorner macht es in Vechelde fast zweistellig

Arminia Vechelde – MTV Gifhorn 0:9 (0:4)

Tore: 0:1 Dell (3.), 0:2 Stute (16.), 0:3, 0:4, 0:6, 0:8, 0:9 Ganske (36., 40., 56., 65., 71.), 0:5 Müller (50.), 0:7 Mahlmann (64.).

Im Vergleich zum 5:2-Erfolg beim JFV Göttingen „war es eine enorme Steigerung“, fand Gifhorns Trainer Chris Wimmer. „Wir waren von vornherein konzentriert, haben den Gegner unter Druck gesetzt. Es war ein sehr engagierter, mutiger und überzeugender Auftritt meiner Mannschaft“, betonte Wimmer. Ein Sonderlob verdiente sich Paul Ganske, der mit fünf Toren glänzte.

Zwei späte Treffer verhelfen dem MTV zum Sieg im Bezirksliga-Derby

MTV Gifhorn II – JSG Gifhorn Nord 3:2 (1:0)

Tore: 1:0 Wattenbach (2.), 1:1 Nagel (48.), 1:2 Wensel (59.), 2:2 Schlichting (75.), 3:2 Denecke (80.+2).

„In den ersten 15, 20 Minuten waren wir spielbestimmend, dominant und haben uns unzählige Chancen erarbeitet“, erklärte MTV-Trainer Christian Stenzel. „Wir hätten höher in Führung gehen müssen.“ Stattdessen stand es zur Pause nur 1:0 für die Hausherren. „Nach der Pause hat die JSG 10, 15 Minuten ein Feuerwerk abgebrannt, wir haben die erste Viertelstunde verpennt“, haderte Stenzel. So stand es 1:2. „Die JSG hat sich danach hinten reingestellt, was uns eher geholfen hat. Wir hatten mehr Platz für den Spielaufbau“, betonte Stenzel, dessen Team das Spiel spät drehte.

„Es war ein durchaus verdienter Sieg“, fand der MTV-Trainer. Sein Gegenüber Gianni Milano konstatierte: „Es war eine unnötige Niederlage. 40 gute Minuten reichen aber in so einem Spiel nicht. Wir werden weiter an uns arbeiten.“

Am Mittwochabend trifft der JFV Kickers ab 18.30 Uhr auf die JSG Helmstedt, tags darauf ist der MTV Gifhorn II zur gleichen Zeit bei den Helmstedtern zu Gast.

