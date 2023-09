Nächste Siege für den MTV Gifhorn und die JSG Gifhorn Nord

Der MTV Gifhorn (am Ball Alan Schilzke) hatte gegen den MTV Wolfenbüttel (in Rot) den längeren Atem und gewann mit 2:0.

Es läuft weiter rund für die C-Jugend-Fußballer aus dem Kreis Gifhorn. Die U15 und die U14 des MTV Gifhorn waren ebenso siegreich wie die JSG Gifhorn Nord. Lediglich der FC Schwülper verlor.

Die Acunzo-Elf verteidigt die Landesliga-Tabellenführung

MTV Gifhorn – MTV Wolfenbüttel 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Wortmann (55.), 2:0 Busch (70.).

„Ich verstehe nicht, warum die Wolfenbütteler unten stehen. Sie waren der beste unserer drei Gegner“, betonte Gifhorns Trainer Gennaro Acunzo mit Blick auf die punkt- und torlosen Gäste. „Der Gegner hatte es zur Halbzeit verdient, zu führen. Er hatte per Freistoß einmal die Latte getroffen“, berichtete Acunzo. Nach der Pause änderte sich das Bild aber. „Da waren wir dominant, der Sieg geht dann in Ordnung“, fand Acunzo.

Bei den Gästen sei der Kräfteverschleiß irgendwann spürbar gewesen. „Da kamen sie nicht mehr hinterher, wir haben Lücken gefunden“, unterstrich der Gifhorner Trainer.

Die U14 des MTV siegt in der Bezirksliga ebenso souverän wie die JSG Gifhorn Nord

JSG Barnstorf/Nordsteimke/Hehlingen – MTV Gifhorn 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Tomm (4.), 0:2, 0:3 Gessel (10., 63.).

„Der Gegner stand extrem tief und hatte keine eigenen Angriffsbemühungen. Dadurch war kaum Platz für ein Kombinationsspiel“, erklärte MTV-Trainer Tobias Husemann. Sein Team sorgte früh für recht klare Verhältnisse, tat sich dann aber schwer. „Es war kein gutes Spiel von uns, wir haben zu viele individualtaktische Fehler gemacht“, urteilte Husemann.

JSG Sülfeld/Ehmen – JSG Gifhorn Nord 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Wendt (3.), 0:2, 0:3 Soleinsky (5., 54.), 0:4 Biboski (70.).

„Wir haben den Gegner früh angelaufen, das hat super geklappt, und haben einen super Start hingelegt“, frohlockte Gästecoach Marcus Schacht. „Nach dem 2:0 haben wir einen Gang zurückgeschaltet“, fügte Schacht an. Die Partie plätscherte vor sich hin, in Durchgang 2 legte Gifhorn Nord noch zwei Treffer nach. Schacht: „Es war ein guter Auftritt meiner Mannschaft. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung.“

TSV Eintracht Edemissen – FC Schwülper 4:1 (3:1). Tore: 1:0, 2:0, 4:1 Meyer (21., 23., 55.), 3:0 Gerold (25.), 3:1 n. gem. (35.).

Drei Tore innerhalb von vier Minuten wurden den Gästen, die ihren Kasten ansonsten erfolgreich verteidigt hatten, zum Verhängnis.

