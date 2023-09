Westerbeck. Die Sassenburger steigern sich im zweiten Durchgang, gewinnen gegen den Aufsteiger mit 3:2 und springen in der Tabelle auf den zweiten Rang.

Fußball-Kreisliga SV Westerbeck zwingt Hankensbüttel in die Knie

Der SV Westerbeck schließt zur Spitze auf: Der Fußball-Kreisligist setzte sich zu Hause mit 3:2 (1:1) gegen Aufsteiger HSV Hankensbüttel durch. Somit liegen die Sassenburger in der Tabelle – nach der überraschenden Niederlage von Primus MTV Gamsen gegen den TSV Vordorf (ausführlicher Bericht in der Ausgabe am Dienstag) – nur noch zwei Punkte hinter den Gamsenern auf Rang 2.

„In der ersten Hälfte hatten wir kaum Zugriff auf das Spiel. Eigentlich muss der HSV zur Pause in Führung liegen, er hatte die besseren Abschlüsse“, gab SV-Trainer Matthias Weiß an. Jannis Hardel war es, der mit seinem Treffer nach rund einer Viertelstunde den forschen Auftritt des Aufsteigers belohnte. Lukas Sauer glich aber nach einer halben Stunde für die Hausherren aus. „In der Halbzeitpause habe ich zu den Jungs gesagt, dass wir es deutlich besser machen müssen“, erklärte Weiß.

Und seine Kicker ließen den Worten ihres Trainers auch Taten folgen: Erst besorgte Danny Niedens das 2:1, dann schlug wieder Sauer zu. Westerbecks Coach berichtete: „Wir hatten mehr Spielanteile. Auf der anderen Seite kam vom HSV nicht mehr allzu viel.“ Einmal schlug der Gast durch Gordon Ernst trotzdem noch zu. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg auch verdient“, meinte Weiß.

Tore: 0:1 Hardel (13.), 1:1 Sauer (30.), 2:1 Niedens (55.), 3:1 Sauer (65.), 3:2 Ernst (90.+5).

