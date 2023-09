Umstrittener Strafstoß bringt Hillerse auf die Verliererstraße

Der TSV Hillerse findet in der Fußball-Landesliga einfach nicht in die Erfolgsspur. Gegen den bisher strauchelnden Oberliga-Absteiger Freie Turner Braunschweig verlor der Aufsteiger auf heimischem Platz mit 0:2 (0:0).

Der Start der Hausherren war ein vielversprechender. Sie versteckten sich nicht und zwangen Turner-Kapitän Marcel Schreyer zu einer riskanten Rettungsaktion, die um ein Haar in einem Eigentor mündete. Der Ball klatschte auf die Latte (8. Minute). Auch die anschließende Ecke wurde gefährlich, doch Daniel Kemmer und Jonas Müller bekamen den Ball aus dem Getümmel nicht am gegnerischen Schlussmann Timo Keul vorbei (9.). Es sollte die letzte echte Torchance in Durchgang 1 bleiben.

Der TSV machte sich das Leben in der Offensive durch viele Ungenauigkeiten selbst schwer, auf der Gegenseite kam der optisch überlegene Gast nicht über gefällige Ansätze hinaus – auch, weil der Aufsteiger vielbeinig und clever verteidigte. „In der ersten Halbzeit waren die Turner deutlich besser. Wir haben sehr gut verteidigt, aber irgendwann hätten sie sich ein Tor verdient gehabt“, fasste Hillerses Trainer Julian Wildemann zusammen.

„In der zweiten Halbzeit war es ein ganz anderes Spiel“, fand Wildemann. Sein Team kam mit Schwung aus der Kabine, einen Freistoß von Nick Borgfeld lenkte Keul noch so eben über die Latte (57.). Einige Minuten später sorgte dann eine Entscheidung des Unparteiischen für Entsetzen bei den Hausherren. Felix Schrader und Theo Schlichting bereinigten eine Situation im eigenen Strafraum mit Vehemenz, aber absolut fair. Und doch gab es den Strafstoß für die Freien Turner, den Marvin Oktay verwandelte (65.). Nur 60 Sekunden später wurde der kurz zuvor eingewechselte Tim Ziegler kurz vor dem Strafraum gefoult – Übeltäter Jan Wiegleb sah wegen einer Notbremse Rot (66.).

Die Hillerser rannten in der Folge an, kassierten mit dem 0:2 durch Oktay aber den entscheidenden Nackenschlag. Den Willen und das Engagement konnte dem TSV niemand absprechen, zu einer glasklaren Torchance kam er aber nicht mehr. Das lag auch an einem immer wiederkehrenden Muster: Hillerse schlug einen Diagonalball, das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits. Wildemann, der sich auch deshalb unzufrieden mit den Referees zeigte, sagte bezogen auf seine Mannschaft: „Da ist es schwierig, jemandem einen Vorwurf zu machen.“

Weiter geht’s für seine Mannschaft am Samstag (14.30 Uhr) ausgerechnet beim Tabellenzweiten Germania Bleckenstedt…

TSV: Divjak – Dünow, Schlichting, Schrader (69. Busse), Maire – Lahmann (46. Walenwein), Bach (80. Tusche), Müller, Bornemann (46. Dentzer) – Borgfeld, Kemmer (65. Ziegler).

Tore: 0:1, 0:2 Oktay (65./FE, 79.).

Rot: Wiegleb (66., FT).

tim

