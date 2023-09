FC Schwülper gewinnt das Nachholspiel in Groß Oesingen

Der FC Schwülper setzte sich am Mittwochabend im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga beim SV Groß Oesingen durch. Somit schoben sich die Schwülperaner auf den siebten Platz vor, der SV bleibt weiterhin bei nur einem Zähler stehen. Fünf Punkte mehr auf der Habenseite hat der SV Grün-Weiß Calberlah, bei denen die Groß Oesinger am Sonntag zu Gast sind.

SV Groß Oesingen – FC Schwülper 0:2 (0:0).

Tore: 0:1 Maire (65.), 0:2 J. Ellmerich (75.).

„Es war ein sehr körperbetontes Spiel, es ging gut zur Sache. Jedoch wurde die Partie von beiden Teams sehr fair geführt“, berichtete FC-Trainer Jan Schulze. In der erste Halbzeit sei es eine Begegnung auf Augenhöhe gewesen. Die besseren Torchancen verzeichneten aber die Hausherren, die in der 15. und in der 20. Minute in Führung hätten gehen müssen. Schulze gab zu: „Das waren zwei Großchancen.“

Auch im zweiten Abschnitt neutralisierten sich beide Mannschaften – bis zum Führungstreffer der Papenteicher in der 65. Minute. Maximilian Maire legte sich den Ball gut vor und knallte ihn unter die Latte. Fast im direkten Gegenzug hätte es 1:1 stehen können, doch Schwülpers Torhüter Till Stengel parierte stark. „Am Ende hatten wir das Momentum auf unserer Seite“, gestand der Trainer der Schwülperaner. Julian Ellmerich machte eine Viertelstunde vor Schluss per Lupfer letztlich alles klar für den FC. Schulze: „Der Sieg ist verdient.“

SV Grün-Weiß Calberlah – SV Groß Oesingen (So., 15 Uhr)

Interessierter Beobachter der Nachholpartie war Calberlahs Trainer Sebastian Koch, der mit seiner Elf am Wochenende auf das Team aus dem Gifhorner Nordkreis trifft. „Groß Oesingen hatte mit dem hohen Pressing von Groß Schwülper seine Probleme. In der Folge haben sie viel mit langen Bällen agiert“, meinte Koch, der mit Blick auf das Duell mit dem Team von Torben König vorgibt: „Wir müssen körperlich sehr robust spielen.“ Außerdem wolle man mit einem schnellen Umschaltspiel zum Erfolg kommen. „Es ist ein wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt“, betont der Trainer der Grün-Weißen. „Wir wollen diese Partie gewinnen.“

