Auf den MTV Gifhorn wartet die Heimpremiere

Gifhorn Das neuformierte Team der Mühlenstädter empfängt am Samstagabend SuS Northeim und will den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Philipp Krüger (in Weiß) und die Gifhorner bekommen es nach dem Auftaktsieg beim USV Braunschweig (in Schwarz) mit SuS Northeim zu tun.

Der Auftakt mit dem komplett neuformierten Team ist trotz einiger Startschwierigkeiten gelungen. Eine Woche nach dem 72:62 beim USV Braunschweig bekommen es die Landesliga-Basketballer des MTV Gifhorn nun wiederum mit einer Unbekannten zu tun. Am Samstag (19.30 Uhr) empfangen sie in der Sporthalle der Flutmulde Aufsteiger SuS Northeim.

„Das nächste Spiel ist bekanntlich das schwerste“, macht Gifhorns Teamsprecher Frank Bühren deutlich. Der MTV ist dank der zahlreichen Neuzugänge vom TV Jahn Wolfsburg wohl der Favorit auf den Titel, ein Selbstgänger wird die Partie gegen die Northeimer aber sicher nicht. Dass der Neuling, für den es die Premiere in der Landesliga ist, kein Fallobst ist, zeigt schon ein Blick auf die Statistiken in der abgelaufenen Regionsliga-Saison. Dort gewann SuS alle 16 Spiele und hatte am Ende eine Korbdifferenz von +618 vorzuweisen.

Die Gifhorner sind also gewarnt, die Vorfreude ist aber groß. Bühren: „Wir haben schon die Zusage der Cheerleader und erwarten eine volle Hütte.“

r./tim

