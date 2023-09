Quintett des BC Gifhorn kämpft um die Niedersachsen-Titel

Gifhorn Leon Hermann, Nick Bier und Arjan Shala setzen sich in Norden (Ostfriesland) durch und folgen Alexander Yewmeninko sowie Hasbulat Idiev.

Arjan Shala (links) gewann in Norden gegen David Waigel (rechts) und ist einer von fünf Gifhornern, die im Finale um die Niedersachsenmeisterschaft der Elite kämpfen.

Vitali Boot, Trainer des Boxclubs Gifhorn, hat allen Grund zur (Vor)freude. Alexander Yewminenko und Hasbulat Idiev waren bereits für die Finalkämpfe um die Niedersachsenmeisterschaft der Elite, die am Samstag (15 Uhr) in der Gifhorner Boxmühle stattfinden, qualifiziert. Leon Hermann, Nick Bier und Arjan Shala feierten nun im Halbfinale im ostfriesischen Norden Erfolge und machen aus dem Duo des BCG ein Quintett. „Fünf Gifhorner beim Elite-Finale hatten wir selbst zu meiner Zeit nie. Da waren es mal vier. Fünf sind schon nicht schlecht für die Elite“, frohlockte Boot.

Nachdem Bier seinem Gegner Abdulla Sharifi vom ASC Göttingen in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm eine ordentliche „Linke“ verpasst hatte, warf dessen Trainer das Handtuch. Der Gifhorner stand damit als Sieger und Finalteilnehmer fest. Leon Hermann (bis 71 Kilogramm) bezwang Janderson Da Grecia-Schulz vom BC Verden, Arjan Shala (bis 80 Kilogramm) David Waigel vom VFK Celle. „Alle Drei haben sich gegen ihre Gegner souverän durchgesetzt“, fasste Boot zufrieden zusammen.

Fünf Kämpfe mit Gifhorner Beteiligung sind fünf Chancen auf Titel

Nun geht es am Samstag beim Heimspiel um Titel. Aus Gifhorner Sicht den Anfang machen wird Yewmeninko (bis 57/60 kg), der es im insgesamt dritten Kampf des Tages mit Faisal Qorbani von der BS Lüneburg zu tun bekommt. Idiev (bis 63,5 kg) fordert Jörg-Lambert Nöht vom VfL Wolfsburg, Bier tritt gegen Danny Klos (Raspo OS) an. Unmittelbar danach kommt es zum Duell zwischen Hermann und Ali Feshki vom BC Norden. Der letzte Lokalmatador, der in den Ring steigt, ist Shala. Der duelliert sich mit Eldar Bagirov (Power House).

„Wir freuen uns über die Unterstützung von unseren Fans und erwarten sehr spektakuläre Kämpfe“, blickt Gifhorns Coach Boot voraus.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de