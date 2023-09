Calberlahs Altherren startet bei Niedersachsenmeisterschaft

Calberlah Die Grün-Weißen setzen sich in der zweiten Runde der Qualifikation bei der SG Harsum/Asel mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch.

Im Kreis Gifhorn sind die Altherren-Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah das Maß aller Dinge. Nun haben sie auch über die Kreisgrenzen hinaus einen großen Erfolg gefeiert: In der zweiten Runde der Qualifikation zur Ü32-Niedersachsenmeisterschaft feierte der SVC bei der SG Harsum/Asel (Kreis Hildesheim) einen 5:4-Erfolg nach Elfmeterschießen. Damit steht fest: Die Calberlaher sind am 4. Mai in Barsinghausen mit von der Partie.

Im Elfmeterschießen trifft auch Calberlahs Schlussmann Philipp Korsch

Nach einem torlosen ersten Durchgang brachte Marc Plagge den Gast keine 180 Sekunden nach Wiederbeginn in Führung. Die Freude darüber währte bei der von Spielertrainer Philip Plagge gecoachten Mannschaft aber nicht lange. Nur sechs Minuten später erzielte Philipp Joerrens den Ausgleich. Die Hausherren mussten nach einem Platzverweis in der letzten Viertelstunde mit einem Spieler weniger auskommen, retteten sich aber ins Elfmeterschießen.

Dort bewiesen die Mannen vom Barnbruch die Nerven. Jonas Remus, Philip Plagge, Hendrik Theuerkauf und auch Schlussmann Philipp Korsch, die alle über Landesliga-Erfahrung verfügen, blieben cool und versenkten ihre Versuche. Weil der SG ein Treffer weniger gelang, hatte der SV Grün-Weiß Calberlah großen Grund zur Freude.

